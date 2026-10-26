5 ženských jmen, která nejvíce přitahují muže. Nemusíte být krásná, stačí nosit jedno z nich

Proč jména vůbec tak důkladně řešíme
Budoucí rodiče nad volbou jména tráví měsíce. Listují knihami o významech, procházejí internet, zvažují originální i exotické varianty. Představují si, jak oslovení zazní v rodině, ve třídě i u budoucích partnerů. Řeší také to, jak jméno zapadne k příjmení a jaké zdrobněliny z něj vzniknou.
Jméno ovlivňuje první dojem při seznamování, a proto se mu přikládá taková váha. Astrologie navíc sestavila pomyslný žebříček dívčích a ženských jmen, která mají u mužů zvláštní kouzlo. Pojďme se podívat na pětici, která v něm vychází nejlépe.
Pětice jmen, která podle astrologie fascinují
Sofie (česky též Žofie) vychází z řeckého slova „sofia“, tedy moudrost. Stejný kořen najdeme i ve slově filosofie, doslova láska k moudrosti. Svátek slaví 15. května a doma jí říkají Sofinka, Sofča nebo Sofi. Jméno se pojí s elegancí a klasickou ženskou krásou. Muže prý přitahuje jemností a něhou a probouzí v nich touhu chránit a pečovat. Spolu s Emou patří dlouhodobě k nejoblíbenějším jménům novorozenců u nás.
Ema má germánský původ a vzešla z jmen Erma a Irma, která sahají ke starogermánským podobám jako Ermentrud či Irmagard. Význam se vykládá jako „pečující“, „starostlivá“, „milovaná“ i „veselá“. Snadno se vyslovuje a zní svěže. Podle astrologů si ji užijí muži, kteří hledají vášnivou a vitální partnerku, ochotnou vrhnout se s nimi do každého dobrodružství.
Aneta je hebrejského původu a sdílí kořen s Annou, tedy „channah“, což znamená „milá“, „milostivá“ či „líbezná“. Zní tajemně, a přitom zkušeně. Nese v sobě sebevědomí, grácii i půvab, nositelka bývá šikovná v řeči. Právě směs tajemství a přístupnosti prý budí u mužů zvědavost.
Klára a Nikola: světlo a síla
Klára pochází z latinského „clara“, tedy „světlá“, „jasná“ či „slavná“. Je to jméno sympatické, aktivní ženy, která si nenechá ujít žádnou legraci. Světlo ve významu odkazuje k čestnosti a muže láká optimismem. Klára evokuje dívku od vedle, kterou se z celé střední školy odvažoval pozvat na rande jen málokdo.
Nikola vychází z řeckého Nikóláos, složeného z „niké“ (vítězství) a „láós“ (lid), tedy „vítězka nad lidem“. Český kalendář ho převzal z francouzštiny, doma se z něj stává Nikolka, Nikol nebo Niky. Zajímavostí je, že v jižní a východní Evropě je Nikola tradičně jméno mužské. Ženská nositelka působí silně, nezávisle a zároveň ušlechtile. Právě kombinace zvučnosti a ženskosti je prý tím, co muže přitahuje.
Rozhoduje jméno, nebo člověk?
Astrologické výklady berou jméno jako klíč k první sympatii, ale láska se přece jen rodí ze setkání dvou lidí. Jméno možná pootevře dveře, za nimi už ale rozhoduje osobnost. Máte mezi touto pěticí své jméno? A souhlasíte s tím, jak na vás působí?
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.