5 zajímavých vědeckých poznatků o králi Tutanchamonovi a jeho smrti

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5 zajímavých vědeckých poznatků o králi Tutanchamonovi a jeho smrtiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bude tomu sto let, kdy se naše pochopení a nahlížení na Egyptskou kulturu zcela a navždy změnily. K novému pohledu na tuto dávno zaniklou civilizaci přispěl nález hrobky krále Tutanchamona v místě zvaném Údolí králů.
5 zajímavých vědeckých poznatků o králi Tutanchamonovi a jeho smrtiZdroj: en:User:MykReeve / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 26.10.2026 09:30
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