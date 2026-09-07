5 výborných seriálů na Netflixu, které jste možná úplně přehlédli. Skryté drahokamy jako Nejkrásnější věc nebo Manifest

Vybrat nejlepší seriály na Netflixu samozřejmě není jednoduché, protože každý hledá něco jiného. Nabídka je navíc obrovská a prakticky neustále se rozšiřuje o další novinky. Vedle hojně propagovaných hitů se v ní ale ukrývají i seriály, o kterých se tolik nemluví, přestože si rozhodně zaslouží pozornost. Vybrali jsme proto 5 skvělých seriálů na Netflixu, které možná nejsou těmi prvními, jež vám platforma nabídne, ale byla by škoda je přehlédnout.
ČTĚTE TAKÉ: 8 nejpřitažlivějších herců ze seriálů Netflixu podle redaktorek Netflixeru: Nechybí Peaky Blinders, Zaklínač ani Cizinka Nejkrásnější věc
Brazilský seriál Nejkrásnější věc (Girls From Ipanema) zavede diváky do Ria de Janeira 60. let, do doby, kdy se rodila bossa nova a ženy si jen těžko hledaly své místo ve světě ovládaném muži. Vedle vztahových dramat se seriál věnuje také nerovnosti mezi muži a ženami i společenským rozdílům.
Hlavní hrdinka Malu přijíždí do Ria za manželem, jenže zjistí, že zmizel s milenkou. Z počátečního zoufalství se ale postupně vzpamatuje a rozhodne se začít znovu. S podporou přátel otevře hudební klub Nejkrásnější věc, který jí obrátí život naruby. Seriál přitom nešetří láskou, zradami ani těžšími tématy, jako jsou domácí násilí, nevěra nebo vražda.
Manifest
Pokud vás baví mysteriózní seriály, záhady a práce s časem,
Manifest by vám neměl uniknout. Seriál původně vysílala stanice NBC, později ho převzal Netflix a příběh uzavřel ve čtyřech řadách. Děj se točí kolem letadla, které během letu beze stopy zmizí a znovu se objeví až po pěti letech.
Zatímco pro rodiny cestujících uplynula dlouhá doba, samotní pasažéři mají pocit, že zažili jen krátké turbulence. Návrat do světa, který se mezitím posunul dál, je pro ně složitý sám o sobě, brzy se ale přidají i podivné vize a další nevysvětlitelné jevy.
Delhi Crime
Pokud máte rádi kriminální seriály podle skutečných událostí, rozhodně by vám neměl uniknout indický
Delhi Crime. Sleduje policejní vyšetřování brutálního případu, který v roce 2012 otřásl Indií i světem. Mladý pár byl po návštěvě kina napaden v autobuse skupinou mužů.
Dívka byla brutálně znásilněna a následkům zranění později podlehla. Případ vyvolal v Indii masové protesty a
vedl také ke změnám zákonů týkajících se sexuálního násilí. Seriál má také druhou řadu, která se zaměřuje na jiný kriminální případ, a třetí, která je postavena na problému obchodování s lidmi.
Modrooký samuraj
Fanouškům
anime by rozhodně neměl uniknout Modrooký samuraj (Blue Eye Samurai). Přestože nejde o japonskou produkci, děj se odehrává v Japonsku 17. století, v období Edo, a nabízí výraznou směs historického dramatu, akce a pomsty.
Hlavní hrdinkou je Mizu, míšenka s modrýma očima, která kvůli svému vzhledu vyrůstala jako vyděděnec. V přestrojení za samuraje se vydává na krvavou cestu pomsty a pátrá po čtyřech mužích, z nichž jeden může být jejím otcem. Mizu jde tvrdě za svým cílem a každý, kdo se jí postaví do cesty, musí počítat s tím, že slitování rozhodně není její silnou stránkou.
V roce 2027
na Netflix dorazí druhá řada.
Královna zloduchů
Najít opravdu povedený seriál na Netflixu není vždy jednoduché. Řada zajímavých titulů totiž snadno zapadne, pokud se neprobojuje do
TOP 10 nejsledovanějších seriálů na Netflixu. To je i případ Královny zloduchů (Queen of Villains), poloautobiografického dramatu zasazeného do Japonska 80. let, které sleduje cestu mladé ženy do světa profesionálního wrestlingu.
Od dětství snila o kariéře wrestlerky, okolí ji ale považovalo za příliš milou na roli záporačky. Nakonec se z ní však stala Dump Matsumoto, jedna z nejvýraznějších a nejnenáviděnějších postav tehdejšího japonského wrestlingu, která dokázala rozpoutat chaos v ringu i mimo něj.
Zdroj: Netflix, výběr redakce