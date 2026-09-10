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5 neuvěřitelných příběhů přeživších z Titaniku: Herečka, falešní sirotci, opilec a nepotopitelné dámy

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Titanic. Jedna z největších námořních katastrof dodnes oslovuje širokou veřejnost. Více než 1500 lidí zemřelo a přibližně 700 přežilo. Mezi přeživšími najdeme neuvěřitelné historky, s nimiž by nezvládli přijít ani hollywoodští scenáristé.
5 neuvěřitelných příběhů přeživších z Titaniku: Herečka, falešní sirotci, opilec a nepotopitelné dámy

5 neuvěřitelných příběhů přeživších z Titaniku: Herečka, falešní sirotci, opilec a nepotopitelné dámy

Zdroj: meunierd / Depositphotos
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