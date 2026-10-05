5 mýtů o Bluetooth, kterým věří skoro každý. Realita je přesně naopak a zbytečně si komplikujete život

Vypínáte Bluetooth po každém sundání sluchátek, protože „žere baterku“? Držíte telefon co nejblíž reproduktoru, protože „Bluetooth má jen pár metrů“? Bojíte se, že vám bezdrátová sluchátka škodí na zdraví, že Bluetooth ruší Wi-Fi nebo že zapnutý Bluetooth představuje otevřenou bránu pro hackery? Tyto obavy se opakují v návodech, na fórech i ve starších doporučeních tak dlouho a tak často, že je většina uživatelů bere jako fakt. Jenže technologie se za tu dobu výrazně posunula a rady, které dávaly smysl u starších verzí Bluetooth, dnes často vedou jen k horšímu uživatelskému komfortu. Pojďme si všech pět mýtů rozebrat jeden po druhém.
Mýtus 1: Bluetooth výrazně vybíjí baterii
Tohle byla legitimní starost v době, kdy telefony používaly klasický Bluetooth pro každý přenos. Dnešní realita je jiná. Moderní telefony i příslušenství pracují mimo jiné s Bluetooth Low Energy (BLE), který je, jak uvádí dokumentace Android Developers, navržen pro výrazně nižší spotřebu než klasický Bluetooth. BLE přenáší data v krátkých intervalech a většinu času zůstává v úsporném režimu.
Praktický dopad? Pokud Bluetooth po každém použití vypnete a zase zapnete, nemusíte tím získat žádnou výraznou úsporu energie. Naopak můžete přijít o pohodlné průběžné spojení s hodinkami, sluchátky nebo fitness náramkem. A pokud máte podporovaný Pixel, můžete vypnutím Bluetooth přijít také o některé funkce spojené s hledáním zařízení prostřednictvím sítě Find Hub, která využívá Bluetooth signály okolních zařízení. Přesné chování ale závisí na konkrétním zařízení a nastavení.
Mýtus 2: Bluetooth má dosah jen pár metrů
Představa, že Bluetooth funguje maximálně na vzdálenost natažené ruky, pochází z dob starších zařízení a běžných handsfree sad. Podle Bluetooth SIG se dosah může pohybovat od méně než jednoho metru až po více než jeden kilometr; záleží na použité fyzické vrstvě, vysílacím výkonu, citlivosti přijímače a prostředí. Bluetooth 5 navíc přinesl režim LE Coded, který může při vhodné konfiguraci výrazně prodloužit dosah oproti běžnému režimu.
Samozřejmě, v paneláku plném zdí a kovových dveří bude dosah kratší než na otevřeném prostranství. Tvrzení „Bluetooth = pár metrů“ je ale příliš zjednodušené. Moderní IoT senzory, průmyslová zařízení i některá další příslušenství mohou bez problémů fungovat na desítky metrů.
Mýtus 3: Bluetooth se pere s Wi-Fi
Obě technologie sdílejí pásmo 2,4 GHz, to je pravda. Bluetooth ale s touto situací od začátku počítá. Specifikace obsahuje mechanismus zvaný Adaptive Frequency Hopping (AFH), který umožňuje přizpůsobovat využívané frekvence a vyhýbat se kanálům, kde je zvýšená míra rušení. Bluetooth Classic přitom používá frekvenční přeskakování s rychlostí 1 600 změn za sekundu.
Znamená to, že k žádnému rušení nikdy nedojde? Ne. Ve výjimečně přeplněném prostředí, třeba v konferenčním sále se stovkami zařízení, se interference může projevit. Ale v běžném bytě nebo kanceláři je koexistence Bluetooth a Wi-Fi řešena už na úrovni technologií a jejich mechanismů pro omezení rušení. Vypínat jednu technologii kvůli druhé proto obvykle nedává smysl.
Mýtus 4: Bluetooth sluchátka jsou zdravotně nebezpečná
Strach ze „záření“ bezdrátových sluchátek je jedním z nejhouževnatějších mýtů. WHO uvádí, že u radiofrekvenčních expozic z bezdrátových technologií nejsou k dispozici přesvědčivé důkazy o škodlivém účinku při úrovních, které odpovídají platným limitům. Měření expozice u krátkodosahových technologií včetně Bluetooth zároveň ukazují hodnoty hluboko pod stanovenými limity. Velká prospektivní studie COSMOS, jejíž výsledky shrnula IARC v roce 2024, navíc nenašla u intenzivních uživatelů mobilních telefonů vyšší riziko mozkového nádoru oproti lidem, kteří telefon používali méně.
Skutečné riziko u sluchátek je jinde. Jmenuje se hlasitost. WHO doporučuje držet hlasitost na bezpečné úrovni a v hlučném prostředí ji dál nezvyšovat, ale raději sáhnout po dobře padnoucích sluchátkách nebo modelu s aktivním potlačením hluku. Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může poškodit sluch, a to zcela nezávisle na tom, jestli je sluchátko drátové, nebo bezdrátové.
Mýtus 5: Zapnutý Bluetooth je otevřená brána pro hackery
Útoky jako Bluesnarfing nebo Bluebugging existují. Cílí ale na konkrétní zranitelnosti a mohou být účinnější u starších, nezáplatovaných zařízení nebo při nevhodném nastavení. Moderní Bluetooth podporuje šifrování, autentizaci i bezpečnější režimy párování. Podle průvodce bezpečností od NIST je zásadní rozdíl mezi staršími způsoby párování a Secure Connections, které jsou dostupné od Bluetooth 4.2.
Bluetooth SIG navíc doporučuje, aby zařízení byla viditelná (discoverable) jen během aktivního párování, nikoli trvale. Kde hrozí reálné riziko:
- Staré příslušenství bez aktualizací firmwaru
- Levné noname periferie trvale v režimu discoverable
- Zařízení párovaná přes fixní nebo triviální PIN
- Starší režimy bez podpory Secure Connections
Moderní telefon s aktuálním systémem, který není trvale viditelný a používá bezpečné párování, představuje výrazně menší riziko. Samotné zapnutí Bluetooth z telefonu nedělá snadný cíl. Smysl má opatrnost u konkrétních starých nebo nezabezpečených zařízení, nikoli plošný strach z Bluetooth.
Největší škodu dnes nedělá Bluetooth samo o sobě, ale rady, které přežily z éry starších čipů a bezpečnostních režimů. Nechte Bluetooth zapnuté, hlídejte si hlasitost sluchátek a aktualizujte telefon i firmware příslušenství. To je celé tajemství.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík