5 detektivních minisérií, od kterých se těžko odtrhnete: Mluví s mrtvými, pátrají po vrazích a odhalují děsivá tajemství

River: Detektiv, který se nedokáže rozloučit s mrtvými
Detektiv John River patří k nejlepším londýnským policistům, ale jeho vlastní mysl mu tak trochu komplikuje život. Pronásledují ho totiž obrazy zavražděných lidí, s nimiž dokáže vést rozhovory. Když někdo zastřelí jeho kolegyni a blízkou přítelkyni, pouští se do vyšetřování, které odhaluje, že o ní zdaleka nevěděl všechno. Zároveň se snaží vyrovnat se ztrátou a udržet si vlastní život pod kontrolou.
Šestidílnou britskou minisérii z roku 2015 napsala Abi Morganová, která stojí také za filmy
Železná lady s Meryl Streep nebo poslední Bridget Jonesovou. V hlavní roli exceluje Stellan Skarsgård, jehož pojetí detektiva balancuje na hranici mezi genialitou a psychickým vyčerpáním. Zajímavé je, že scenáristka se při psaní inspirovala filmem Opravdově, šíleně, hluboce s Alanem Rickmanem. Chtěla, aby lidé, s nimiž River rozmlouvá, byli ztělesněním jeho zármutku. A promluvil do toho i samotný způsob natáčení, kdy právě tyto scény byly natáčeny nejprve společně, poté bez představitele ducha. Skarsgård tak mohl při druhém záběru čerpat ze vzpomínky na skutečnou hereckou interakci.
Hodnocení
River na Kinoboxu: 78 % Foto: BBC Agatha Christie: Zkouška neviny – Když se pravda ukáže příliš pozdě
Bohatá rodina Argyllových má za sebou tragédii – matku Rachel někdo zavraždil a za mřížemi kvůli tomu skončil její adoptivní syn Jack. Případ se zdá být uzavřený, jenže o rok a půl později jim na dveře zaklepe muž, který tvrdí, že Jack má neprůstřelné alibi. Má to ale jeden háček. Jack už je nějakou dobu mrtvý. Kdo tedy Rachel skutečně zabil? A co všechno jsou její nejbližší schopni udělat, aby zůstala pravda utajena?
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Třídílná minisérie z roku 2018 vychází z románu
Agathy Christie a v jedné z hlavních rolí se představuje Bill Nighy. Zákulisí jejího vzniku přitom poznamenala nečekaná změna obsazení. Mickeyho Argylla měl původně hrát Ed Westwick ( Super drbna). Poté, co proti němu několik žen vzneslo obvinění ze sexuálního napadení, která herec odmítl, se producenti rozhodli jeho scény přetočit s Christianem Cookem (S láskou, Rosie). Štáb se kvůli tomu vrátil před kamery na dalších 12 dní a premiéra se odložila.
Hodnocení seriálu
Agatha Christie: Zkouška neviny na Kinoboxu: 72 % Foto: BBC / Agatha Christie Productions Přepadení: Loupež, která může připravit miliony lidí o důchod
Zara pracuje v investiční společnosti a čeká ji jen další pracovní den. Ten se ale změní v noční můru, když do kanceláří vtrhnou ozbrojení lupiči a donutí ji i jejího nejlepšího kamaráda Luka ke spolupráci na loupeži. Cílem jsou penzijní úspory v hodnotě čtyř miliard liber. Zatímco detektiv Rhys pátrá po pachatelích a jejich motivech, začíná to vypadat, že za loupeží se skrývá mnohem složitější plán.
Šestidílný thriller z roku 2026 láká především na Sophii Turner v roli Zary, kterou proslavila
Hra o trůny. S představitelem svého nejlepšího kamaráda Archiem Madekwem se před natáčením vůbec neznala. Náhodou zjistili, že oba tráví dovolenou na Capri, a jelikož je od sebe dělilo jen pár minut chůze, vyrazili společně na pláž. Na plac tak dorazili jako přátelé, jejichž vztah se promítl i do společných scén. Přepadení je dostupné na Amazon Prime Video.
Hodnocení seriálu
Přepadení na Kinoboxu: 67 % Foto: Amazon Prime Video Agatha Christie: Vraždy podle abecedy – Hercule Poirot, jakého ještě neznáte
Píše se rok 1933 a Hercule Poirot dostává dopisy podepsané iniciálami A. B. C. Anonym předem upozorňuje na vraždy a jeho proroctví se postupně naplňují. Slavný belgický detektiv musí rozluštit nejen identitu pachatele, ale i systém, podle něhož si vybírá oběti. Proti němu stojí vrah, který si rád hraje. A to není nikdy dobré znamení.
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Třídílná minisérie z roku 2018 je inspirována románem Agathy Christie a nabízí jednu zvláštnost.
Hercula Poirota hraje John Malkovich, který se od předchozích představitelů výrazně liší nejen vzhledem. Místo ikonického navoskovaného kníru má krátce zastřižený plnovous. Režisér Alex Gabassi prosazoval přirozenou podobu namísto paruk tak dlouho, až se mu to podařilo. V roli inspektora Cromea se představuje Rupert Grint, jehož postava Poirotovým metodám zpočátku příliš nevěří.
Hodnocení seriálu
Agatha Christie: Vraždy podle abecedy na Kinoboxu: 65 % Foto: BBC Městečko Three Pines: Vraždy za fasádou poklidné vesnice
Vrchní inspektor Armand Gamache přijíždí do zdánlivě poklidné vesnice Three Pines v kanadském Québecu, aby vyšetřil vraždu. Brzy ale zjišťuje, že za malebnou fasádou se skrývají dlouho pohřbená tajemství. Jednotlivé případy se postupně propojují s širším příběhem a Gamache musí čelit nejen záhadám místních obyvatel, ale také zmizení mladé domorodé ženy, kterému policie dlouho nevěnovala dostatečnou pozornost.
V hlavní roli osmidílného seriálu z roku 2022 se představuje
Alfred Molina, kterého diváci znají také jako doktora Octopuse z filmu Spider-Man 2. Knižní předloha má mezi čtenáři mimořádně silnou pozici. Ve čtenářské anketě deníku The Washington Post z roku 2021 získal Gamache nejvíce hlasů mezi fiktivními detektivy. Za ním skončili Sherlock Holmes, Harry Bosch a Hercule Poirot. Přestože si seriál získal své příznivce, Prime Video ho po první řadě zrušilo, a některé dějové linky tak zůstaly otevřené. Městečko Three Pines najdete na Oneplay.
Hodnocení seriálu
Městečko Three Pines na Kinoboxu: 67 % Foto: Amazon Prime Video Zdroje: ScreenRant, The Guardian, Los Angeles Times, TV Insider, The Washington Post, Kinobox