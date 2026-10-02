43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích
Článek byl publikován 02.10.2026 05:00
Letošní návrat SuperStar měl být velkou televizní událostí. Po čtyřech odvysílaných dílech už je ale jasné,...
Pro filmové fanoušky byl symbolem odvahy, mužnosti a nezdolné energie. Jean-Paul Belmondo skákal z vlaků,...
Dakota Johnson opět dokázala, že se odvážných módních kreací rozhodně nebojí. Na londýnskou premiéru...
Některé seriály skončí právě ve chvíli, kdy začnou být nejlepší. Jiné ani nedostanou možnost pokračování. A...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Říjnové novinky na Disney+: Marvel uvede seriál VisionQuest, dorazí i American Horror Story a dokument o Oasis
- Měla to být soutěž o nejsilnějšího člověka. Nová verze hitu Netflixu ale diváky pořádně naštvala
- Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje
- Belmondo před kamerou riskoval život. Málokdo ale tušil, jakými bolestmi si legendární herec procházel