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43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích

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K našemu potěšení uvidíme roztřesenou bradu Claire Danes v americkém dramatickém thrilleru To monstrum ve mně (The Beast in Me) ještě jednou! Netflix se totiž rozhodl vrátit do hry jeden ze svých největších loňských hitů, v němž jsme mohli sledovat napínavou hru na kočku a myš nervově zhroucené spis
43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích

43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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