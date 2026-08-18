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400 milionů let stará ryba přežila dinosaury. Vědci ji natočili náhodou u Havaje, chytit ji zatím nedokázali

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Modravá chiméra s bizarním orgánem na hlavě se vědcům ukázala živá až díky dálkově řízenému ponoru u kalifornského pobřeží. A hned zpochybnila vlastní identitu.
400 milionů let stará ryba přežila dinosaury. Vědci ji natočili náhodou u Havaje, chytit ji zatím nedokázali

400 milionů let stará ryba přežila dinosaury. Vědci ji natočili náhodou u Havaje, chytit ji zatím nedokázali

Zdroj: Foto: Animalia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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