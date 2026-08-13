3mm brouk sežere celý záhon zelí za týden. Zahradnice radí jediný postřik z kuchyně, který ho zastaví

Rod Phyllotreta patří k nejranějším škůdcům české zahrady. Dospělí brouci přečkají zimu v travnatých lemech, pod opadem a v křovinách při okrajích pozemků, tedy ne kdesi daleko, ale v bezprostředním sousedství míst, kam na jaře zasejete brukvovitou zeleninu. Jakmile teplota překročí zhruba 10 °C, vylétají a cíleně hledají právě brukvovité rostliny: ředkvičky, ředkve, kedlubny, zelí, ale i hořčici nebo řepku. Ředkvičky jsou přitom nejzranitelnější, protože jejich mladé lístky mají slabší voskovou vrstvičku než třeba zelí. V období od vzcházení do dvou pravých listů dokáže silný nálet záhon zdecimovat během dvou až tří dnů, dávno předtím, než se vůbec začne tvořit bulvička.
Jaro 2026: sucho jako pozvánka pro škůdce
Letošek dřepčíkům mimořádně přál. Podle
ČHMÚ byla zima 2025/2026 srážkově chudá, pouhých 86 mm, tedy 68 % normálu. A pak přišel březen s pouhými 19 mm srážek (41 % normálu) a duben s 13 mm (33 % normálu). Půda v mnoha regionech vyschla už před výsevem.
Právě teplé a suché počasí během vzcházení je pro dřepčíky ideální. Čerstvě vzešlé semenáčky trpí vodním stresem, rostou pomaleji a déle zůstávají v nejzranitelnější fázi. Brouci jsou naopak aktivnější, protože vlhko a déšť jejich pohyb brzdí. Kdo letos zasel ředkvičky do suchého záhonu a nechal je bez ochrany, pravděpodobně řešil problém pozdě.
Proč právě vlhkost rozhoduje
Dřepčíci nejsou vodní tvorové, a přesně to je jejich slabina. Rovnoměrně vlhká půda a vlhké mikroklima nad záhonem jim znesnadňují orientaci i pohyb. Prakticky to znamená několik věcí:
Nezanedbat zálivku hned po výsevu. Horní vrstva půdy nesmí vyschnout, dokud rostliny nevzejdou a nezesílí. Stresované semenáčky jsou náchylnější k poškození. V teplých dnech rosit. Jemná horní zálivka nebo rosení v odpoledních hodinách, kdy jsou brouci nejaktivnější, je prokazatelně odrazuje. Sít hustěji. Hustší porost vytváří stín a drží vlhkost při povrchu. Řídký výsev s holou půdou mezi řádky je pro dřepčíka prostřený stůl.
Samotná vlhkost ale není neprůstřelná obrana. Snižuje tlak, zpomaluje škůdce, ale nezastaví ho úplně. Proto ji má smysl kombinovat s fyzickou bariérou.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Textilie vyhrává, a není to ani těsné
Polní pokusy opakovaně ukazují, že zakrytí záhonu netkanou textilií nebo jemnou sítí je nejspolehlivější způsob ochrany. V
univerzitní studii z Kentucky vycházely zakryté záhony nejlépe jak v míře poškození listů, tak ve výnosu, lepší než esenciální oleje i postřikové alternativy.
Klíčové je načasování: textilie musí být na záhonu dřív, než brouci přiletí. Ideálně hned po výsevu. Kdo ji natáhne až ve chvíli, kdy vidí první dírky v listech, riskuje, že pod ní zavře i škůdce.
A co postřiky? Srovnání hlavních možností:
Metoda Účinek Limity Netkaná textilie / jemná síť Nejspolehlivější prevence, fyzická bariéra Musí být na místě před náletem; ztěžuje zálivku Karate Zeon (lambda-cyhalothrin) Rychlý zásah na dospělce, 0,2 ml/l vody Ochranná lhůta 14 dní, max. 1× po výsadbě; neřeší příčinu NeemAzal-T/S (azadirachtin) Inhibice žíru, snížení plodnosti, povolený v ekozemědělství Účinkuje hlavně na larvy a při včasné aplikaci; nutné opakovat po 7–10 dnech Mýdlový postřik Levný, snadno dostupný Cílí na měkkotělé škůdce; u brouků s tvrdými krovkami může selhat
Podle nás je chemický postřik záchranný nástroj, ne strategie. Kdo spoléhá jen na něj, řeší následky místo příčiny.
Jak poznat napadení a kdy ještě zachránit úrodu
Typický podpis dřepčíka jsou drobné dírky a jamky o průměru 1–3 mm v listech, onen „brokovnicový“ vzhled. Na záhonu si všimnete drobných, lesklých broučků, kteří při sebemenším dotyku odskočí.
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ uvádí jako zásahový práh více než 5 brouků na žlutou misku za den nebo více než 2 brouky na rostlinu.
Důležité je vědět, že hlavní škody dělají dospělí brouci, nikoli larvy, ty žijí v půdě a na kořenech, ale jejich dopad je hospodářsky nevýznamný. Nebezpečný je žír na listech v raném stadiu.
Pokud rostliny ještě nepřišly o růstový vrchol, šance na záchranu existuje. Po čtvrtém až pátém pravém listu už bývá tolerance výrazně vyšší a rostlina dokáže ztráty kompenzovat. Záchranný režim: okamžitě zakrýt, důkladně zalít a při masivním výskytu zvážit cílený postřik.
Prevence na celou sezonu
Dřepčíci mají jednu generaci ročně a vracejí se tam, kde najdou vhodné úkryty a hostitelské rostliny. Brukvovité plevele, penízek, kokoška, ohnice, fungují jako předsunutá základna, ze které brouci nalétají na záhon. Vyplatí se je důsledně odstraňovat i mimo záhony.
Střevlíci patří k přirozeným nepřátelům dřepčíků. Nepotřebují domeček, ale prostředí: nerušené travnaté pásy při okrajích záhonů, mulčované úkryty, vyvýšené linie s vytrvalými travami. Čím pestřejší okraj zahrady, tím víc predátorů v něm přežije.
A ještě jedna věc, kterou si zahrádkáři málokdy uvědomí: dřepčík neútočí na ředkvičky proto, že by je měl rád. Je specializovaný na brukvovité rostliny jako takové, přitahují ho specifické látky v jejich listech. Rajčata, mrkev ani salát ho nezajímají. Střídání plodin v rámci jedné čeledi tedy nepomůže. Pomůže odstup, vlhkost a textilie natažená ještě dřív, než se první semenáček proklube na světlo.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková