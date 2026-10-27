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380 000 Kč za prsten bez puncu. Starožitná platina nemá československou značku, málokdo proto ví, že ji má doma

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Těžký bílý kroužek bez jakékoliv české značky, zastrčený mezi starou bižuterií v pozůstalostní krabičce, a přesto stojí víc než nové auto. Zní to absurdně, dokud se nepodíváte do dějin československého puncování.
380 000 Kč za prsten bez puncu. Starožitná platina nemá československou značku, málokdo proto ví, že ji má doma

380 000 Kč za prsten bez puncu. Starožitná platina nemá československou značku, málokdo proto ví, že ji má doma

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:00

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