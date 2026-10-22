33 rostlin, ze kterých vypěstujete klíčky na parapetu za pár korun. Většina z nich už leží ve vaší spíži a vy to netušíte

V únoru česká zelenina pochází převážně ze sklepů a skladů. Podle sezónního kalendáře
Ministerstva zemědělství teď na pultech kraluje uskladněná cibule, mrkev, petržel, zelí a červená řepa. Do první zahradní sklizně zbývají týdny, spíš měsíce. Kdo ale vyndá ze spíže pytlík čočky nebo munga, může mít čerstvé výhonky na talíři do konce týdne. Prošli jsme ceny v supermarketech i specializovaných e-shopech, porovnali doby klíčení a sestavili přehled od nenáročných luštěnin po kedluben či pórek. Nepřehlédli jsme ani hygienu. Klíčky totiž patří do kuchyně jako plnohodnotná potravina, a ne jako dekorace na okně, a podle toho s nimi zacházíme. Kolik stojí várka klíčků: propočet z regálu
Nejlevnější cesta vede přes obyčejné luštěniny a obiloviny. Jedna menší domácí dávka spotřebuje zhruba 20 až 30 gramů semen, ze kterých po naklíčení vznikne několikanásobný objem. Přepočítali jsme aktuální ceny z Tesca a e-shopu Culina Botanica:
Surovina Balení a cena Cena za 20 až 30 g Hrách (supermarket) 500 g za 16,90 až 26,90 Kč asi 0,70 až 1,60 Kč Pohanka (supermarket) 500 g za 25,90 až 53,90 Kč asi 1 až 3,20 Kč Cizrna (supermarket) 500 g za 41,90 Kč asi 1,70 až 2,50 Kč Mungo BIO ke klíčení 200 g za 99 Kč asi 10 Kč za 20 g Čočka BIO ke klíčení 200 g za 109 Kč asi 11 Kč za 20 g Vojtěška (alfalfa) ke klíčení 200 g za 139 Kč asi 14 Kč za 20 g Brokolice BIO ke klíčení 200 g za 249 Kč asi 25 Kč za 20 g
Vybavení může vyjít na nulu, protože zavařovací sklenici, gázu a gumičku má doma skoro každý. Pohodlnější sklenice pro klíčení se sítkem nebo patrová miska stojí v českých e-shopech přibližně 300 až 900 Kč.
Podle nás přinese největší proměnu jídelníčku za nejnižší útratu začátečnická sestava: mungo, čočka, hrách, řeřicha, ředkvička a slunečnice. Brokolice, vojtěška nebo rukola jsou dražší a hodí se spíš jako chuťová i nutriční nadstavba pro ty, kterým první várky vyšly.
Od munga po kedluben: přehled rostlin na klíčení
Záběr je překvapivě široký. Vedle tradičních luštěnin a obilovin se dají naklíčit i semena zeleniny, kterou známe spíš ze zahrady.
Luštěniny: vojtěška, adzuki, pískavice, hrách, cizrna, čočka, mungo, sója Zelenina: brokolice, ředkev, řeřicha, kedluben, pórek, ředkvička, červená řepa, červené zelí, rukola, cibulovina Obiloviny: ječmen, oves, proso, kukuřice, rýže, žito, pšenice, pšenice tvrdá Ostatní: laskavec (amarant), pohanka, len, quinoa, hořčice bílá, slunečnice
Podle obtížnosti a orientačních dob klíčení jsme je rozdělili do tří skupin. Časy vycházejí z tabulek nakladatelství Kazda a kuchařských návodů a liší se podle teploty v bytě.
Obtížnost Druhy Orientační doba Snadné mungo, čočka, hrách, řeřicha, ředkvička, hořčice, slunečnice, pohanka pohanka a slunečnice 2 až 3 dny, čočka a hrách 3 až 4 dny, mungo 4 až 5 dní, řeřicha 6 až 8 dní Střední cizrna, adzuki, pískavice, pšenice, žito, ječmen, quinoa, rukola, brokolice cizrna 3 až 4 dny, většina ostatních 3 až 6 dní Náročnější len, drobná semena na misce, rýže, oves, kukuřice, sója sója 3 až 4 dny, vojtěška 7 až 8 dní
Len patří mezi záludnější kousky, protože semínka ve vodě vytvářejí sliz a slepují se. Rýže, oves nebo kukuřice z běžného obchodu zase často vůbec nevyklíčí, neboť bývají loupané či jinak opracované. Sója klíčí ochotně, ale bez tepelné úpravy na talíř nepatří.
Sklenice, gáza a parapet: postup krok za krokem
Celý proces zvládnete na kuchyňské lince nebo okenním parapetu, jen mimo přímé slunce.
Přebrat a propláchnout. Vyřaďte zlomená, nahnědlá či jinak podezřelá semena. Poškozené kusy podle Světa plodů přitahují bakterie i plísně. Namočit. Větší semena, typicky luštěniny a obiloviny, nechte ve vodě 8 až 12 hodin, nejlépe přes noc. Slít vodu. Semena nesmějí zůstat ponořená. Sklenici překryjte gázou, upevněte gumičkou a otočte dnem vzhůru, aby přebytečná voda odtekla. Proplachovat. Dvakrát až třikrát denně čerstvou vodou, pak opět důkladně okapat. Hlídat teplotu. Ideálních je 18 až 20 °C, tedy běžný pokoj.
Drobná semena, například řeřichu nebo rukolu, stačí rozprostřít na vlhkou vatu či savý podklad v misce. Kuchyně Lidlu počítá u většiny druhů se sklizní za tři až pět dní.
Hotové klíčky uložte do uzavřené nádoby v lednici a před jídlem je znovu opláchněte. Počítejte s výdrží několika dnů, ne týdnů. Hromadit zásoby na celý měsíc nemá smysl, lepší je zakládat menší várky průběžně.
Zdroj fotografie: Pixabay Co ze spíže zkusit, co koupit a co vždy spařit
Teplo a vlhkost svědčí klíčícím semenům stejně jako salmonele, listerii nebo bakterii E. coli. Americký úřad
FDA výslovně upozorňuje, že se bakterie mohou pomnožit i při pečlivém domácím pěstování. Oplachování jejich počet snižuje, odstranit je ovšem nedokáže. Evropské úřady EFSA a ECDC v roce 2026 řešily případy salmonelózy spojované s vojtěškovými klíčky. Varování tedy platí i pro oblíbenou alfalfu.
Proto doporučujeme jednoduchý bezpečnostní filtr:
Zkusit ze spíže: celá čočka, hrách, cizrna, mungo, pohanka, pšenice, žito, celá slunečnice a celé lněné semínko. Podmínkou je, aby zrno bylo neloupané, nepůlené, nedrcené a nepražené. Půlený hrách ani půlená červená čočka nevyklíčí. Raději koupit jako semena ke klíčení: brokolice, vojtěška, řeřicha, ředkvička, rukola, pískavice a další drobná semena. Produkce semen pro klíčky podléhá podle SZPI přísnějším pravidlům sledovatelnosti a mikrobiologickému testování šarží na salmonelu a STEC. Nikdy nepoužívat: zahradnické osivo určené k setí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje, že bývá mořené chemickými přípravky, a staré zásoby mohou napadnout plísně. Vždy tepelně upravit: sóju, fazolové klíčky a mungo. Luštěniny přirozeně obsahují lektiny a inhibitory trypsinu, které podle EFSA u syrových či nedovařených luštěnin vyvolávají nevolnost, zvracení, bolesti břicha a průjem. U čočky, hrachu a cizrny je rozumné aspoň krátké spaření.
Spaření zvládnete za pár minut. Klíčky propláchněte, vhoďte do vroucí vody, krátce povařte a sceďte. Pro těhotné, malé děti, seniory a lidi s oslabenou imunitou platí přísnější pravidlo: klíčky jakéhokoli druhu by neměli jíst syrové ani jen lehce spařené, ale pořádně prohřáté.
Chuť od oříšků po pálivou ředkvičku
Každá skupina přinese do kuchyně jiný charakter. Pro snadnou orientaci nabízíme tahák:
Nasládlé a jemné: obilné klíčky, tedy pšenice, žito nebo ječmen Pikantní a ostré: ředkev, ředkvička, hořčice, rukola, výrazná je i čočka Oříškové: slunečnice a fazole Svěže zelené: brokolice, vojtěška, řeřicha
Klíčení má i nutriční přínos. Přehledová studie v časopise Nutrition Bulletin popisuje, že klíčení u obilovin a luštěnin aktivuje enzym fytázu, který snižuje obsah fytátů a může zlepšit dostupnost minerálů, například železa či zinku. Mění se také obsah vitaminů a některých bílkovin, rozsah změn však závisí na druhu, teplotě i délce klíčení. Zázračný lék z toho nevznikne. Jde o tradiční úpravu, která zlepšuje stravitelnost a přidává do zimního jídelníčku čerstvou složku.
Spařené mungo vylepší nudle se zeleninou, čočkové klíčky polévku, řeřicha chleba s máslem. Slunečnicové výhonky se zase skvěle hodí do salátu se skladovanou mrkví a řepou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková