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31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky

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Maminka 10 dětí dává tipy, jak vše zvládnout tak, aby děti byly spokojené a včas v posteli. Začíná už odpoledne.
Žena v kuchyni

Žena v kuchyni

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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