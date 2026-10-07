31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky

31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena v kuchyniZdroj: Pexels
Článek byl publikován 07.10.2026 16:29
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