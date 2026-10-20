30 let ho nikdo nechtěl natočit. Nový film tvůrce Úžasňákových a Ratatouille míří na Netflix, kritici mu dávají 91 %

Animovaný film
Ray Gunn měl světovou premiéru v sobotu 10. října na 70. ročníku londýnského filmového festivalu BFI, jak dopředu oznámil web Cartoon Brew. Netflix ho celosvětově, a tedy i v Česku, vydá 18. prosince.
Recenze se po premiéře sypaly rychle. Na platformě
Rotten Tomatoes má film aktuálně 91 % od kritiků, diváci zatím hodnotit nemohou. Za krásnými čísly se ale skrývá pestřejší obrázek, než by se mohlo zdát. Foto: Skydance Animation/Netflix Třicet let ve vývoji
Brad Bird napsal scénář spolu s Matthewem Robbinsem už v roce 1996. Jak připomíná online magazín What’s on Netflix, projekt tehdy vznikal jako klasický kreslený film v Turner Animation pod Warner Bros. Žádné studio se ale nechtělo pustit do takového rozsahu a tónu.
Znovu ho oživilo až studio Skydance Animation, film se přitom přesunul z ruční kresby do počítačové 3D animace. Původně měl mířit na Apple TV+, nakonec ale skončil u Netflixu.
Připomeňme, že mezitím Bird natočil
Úžasňákovy (na Kinoboxu 83 %), Ratatouille (85 %) i hraný akční film s Tomem Cruisem. Ray Gunn je jeho prvním animovaným filmem od Úžasňákových 2 z roku 2018. Foto: Skydance Animation/Netflix O čem je Ray Gunn?
Děj se odehrává v obřím městě Metropia, tedy v alternativní budoucnosti, jak by ji viděl člověk v roce 1939. Mimozemšťané tu žijí jako občané druhé kategorie. Bývalý policista a dnes soukromý detektiv Raymond Gunn vezme zakázku, která ho přivede k hvězdné zpěvačce Venus Nova, a série vražd z toho brzy udělá pořádnou záhadu.
Foto: Skydance Animation/Netflix
Gunnovi dává hlas
Sam Rockwell a Venus Nova mluví Scarlett Johansson. Jednookého parťáka Eye-Ru namluvil chraplavý Tom Waits, dál se ozvou Bobby Cannavale, Alan Tudyk nebo Matt Berry.
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Hudbu složil Michael Giacchino, Birdův dvorní skladatel už od Úžasňákových. Film trvá necelé dvě hodiny, což je na
animovaný film pro celou rodinu docela dost.
Kritici chválí vizuál, výhrady mají k srdci
Nejvíc nadšení jsou Britové. Podle přehledu webu
World of Reel dal filmu deník The Guardian plný počet hvězd a označil ho za rodinnou klasiku starého střihu. Herní a filmový web IGN mu udělil 8 z 10.
Opatrnější je Guy Lodge z Variety. Podle něj je
detektivní záhada poutavá, film ale nikdy není tak vtipný, jak by měl, a postavám chybí hloubka. Ještě tvrdší je Angie Han z The Hollywood Reporter, která v něm vidí nevýrazný mix sci-fi a noirových klišé. Podle ní jde spíš o zklamání než o vyloženě špatný film, shrnuje server Dark Horizons.
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Germain Lussier z io9 film považuje za zábavný a krásný na pohled, chybí mu ale emoce, kterými Bird dřív dojímal. Rendy Jones z What’s on Netflix mu dal 3,5 z 5 a chválí nejlepší vizuál, jaký kdy Skydance předvedlo. Vadí mu ale, že film kvůli rodinnému publiku hraje na jistotu a téma předsudků vůči mimozemšťanům nedotáhne.
Shoda tedy panuje hlavně v tom, že Ray Gunn vypadá skvěle. Filmu
Ray Gunn Kinobox zatím předpovídá hodnocení 66 %. Sami ho budete moct ohodnotit od premiéry 18. prosince.
Ray Gunn vyjde na Netflixu 18. prosince. Foto: Skydance Animation/Netflix Zdroje: Netflix, Cartoon Brew, What’s on Netflix, Rotten Tomatoes, World of Reel, Dark Horizons, Kinobox