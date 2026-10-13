30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal

Jenže specializovaní obchodníci a sekundární zdroje přisuzují výjimečným kusům z rané výroby hodnotu přesahující 30 000 Kč. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly vypráví příběh o tom, co vlastně sběratel kupuje, a proč mu samotný plech nestačí.
Proč pérový strojek na klíček předčí plastovou konkurenci
Firma KOVAP, dříve Kovodružstvo Náchod (KDN), drží tradici výroby plechových hraček od roku 1946. Traktor Zetor se v její dílně rodí nepřetržitě od roku 1957, tedy téměř sedm dekád bez přerušení. A konstrukční ambice tohoto miniaturního stroje překvapí i dnes:
Pérový strojek natahovaný klíčkem Převodovka se třemi rychlostmi vpřed, neutrál a zpátečka Ruční brzda Řízení volantem
Každý kus se skládá ručně z lisovaného plechu. Žádná elektronika, žádné baterie, žádný plast v nosné konstrukci. Slavná beruška od téhož výrobce zvládá zatáčet, předvádět piruety a nespadnout ze stolu, a to čistě díky mechanickému důvtipu uvnitř plechového krunýře.
V šedesátých a sedmdesátých letech sice levnější plasty pronikly do některých součástek, ale sběratelsky tato náhrada nepřenesla totéž kouzlo. Právě proto se KOVAP po sametové revoluci vrátil k ryze plechové identitě a stojí na ní dodnes.
Kolik skutečně zaplatíte: aukční realita versus sběratelský strop
Nový Zetor 25 A s valníkem se v oficiálním e-shopu KOVAPu prodává za 2 291 Kč. Beruška je rovněž skladem. Jenže sběratelé nehledají současnou produkci, hledají čas, který v hračce zůstal zakonzervovaný.
Veřejně dohledané uzavřené aukce na Aukru z let 2025–2026 ukazují rozptyl, který stojí za pozornost:
Aukce Výsledná cena Poznámka Zetor s přívěsem, funkčnost nezkoušena (červenec 2026) 629 Kč Nejistý stav strojku KDN Zetor s valníkem na klíček (červen 2025) 882 Kč Bez doloženého obalu Zetor 25 + sklopný valník, staré krabičky (listopad 2025) 1 350 Kč Nehrané kusy v původním balení Zetor 25 „rarita“, 18 příhozů (únor 2026) 2 618 Kč Označení rarita cenu zvedlo jen omezeně Kompletní Zetor s příslušenstvím (prosinec 2025) 2 719 Kč Střední patro trhu
Střední pásmo se tedy pohybuje ve stovkách až nižších tisících korun. Hranice 30 000 Kč podle sekundárních zdrojů patří výhradně raritním exemplářům z padesátých a šedesátých let, kusům s funkčním strojkem, původním litografickým potiskem, originálním klíčkem, kompletním příslušenstvím a neporušenou krabicí. Takové transakce se odehrávají spíše u specializovaných obchodníků nebo v soukromých prodejích než na veřejných aukcích.
Nostalgie jako investiční motor: proč dospělí kupují dětství zpátky
Globální analytická firma
Circana uvádí, že segment kupujících starších patnácti let zvedl prodeje hraček od roku 2020 o 111 procent. Toy Association v červnu 2026 věnovala dospělé poptávce po nostalgických hračkách samostatný webinář. Fenomén „kidult“ kupujících přestal být okrajovou kuriozitou a proměnil se v oborový trend sledovaný analytiky po celém světě.
U československých plechových hraček se k této globální vlně přidává specificky domácí ingredience: kulturní paměť. Sběratel nekupuje jen mechanicky propracovaný předmět, kupuje konkrétní model, který dostal k Vánocům v roce 1968. Kupuje zvuk natahovaného pérka, vůni krabice, pocit z prvního zatočení volantem. A právě tato emocionální vazba dokáže v Česku vystřelit cenu výš než na zahraničních trzích, kde aukční agregátory evidují u boxovaného Zetoru odhady kolem 1 500 Kč nebo 2 500 Kč.
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Pokud jste při úklidu sklepa nebo půdy narazili na plechový traktůrek, nekopejte do něj a hlavně po něm nesahejte hadrem s čisticím prostředkem. Agresivní čištění může znehodnotit originální potisk a srazit cenu na zlomek.
Praktický postup:
Identifikujte výrobce — hledejte značení KOVAP, KDN nebo Zetor na spodku hračky Zkontrolujte kompletnost — klíček, vlečka, příslušenství, originální krabice Ověřte funkčnost — opatrně zkuste natáhnout strojek; fungující převodovka zásadně mění hodnotu Zdokumentujte stav — nafotografujte hračku ze všech stran včetně spodku, masky a krabice Porovnejte s trhem — projděte uzavřené aukce na Aukru a hledejte srovnatelné kusy
Pro odbornější posouzení nabízí aukční dům Dorotheum v kategorii Hračky bezplatné a nezávazné ocenění. Specializovaný obchod OLD TOYS podle dostupných informací vykupuje i poškozené exempláře po předchozí domluvě.
Co rozhoduje o ceně: originální krabice versus holý stroj
Vliv původního obalu na výslednou cenu ilustrují samotné aukční výsledky. Sada Zetor se sklopným valníkem ve starém provedení krabiček dosáhla 1 350 Kč, zatímco podobně zachovalý kus bez doloženého obalu skončil na 882 Kč a jiný exemplář s nejistou funkčností na pouhých 629 Kč. Krabice, klíček, neporušený potisk, každý z těchto prvků přidává vrstvu autenticity, kterou sběratel oceňuje reálnými korunami.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková