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30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal

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Když v prosinci 2025 skončila na Aukru aukce kompletního Zetoru s příslušenstvím na částce 2 719 Kč, vypadalo to jako slušný výsledek za starou plechovou hračku.
30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal

30 000 Kč za hračku z ČSSR. Plechové autíčko na klíček přežilo generace díky konstrukci, kterou plast nahradit nedokázal

Zdroj: Foto: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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