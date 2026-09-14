3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane

Lednice působí jako bezpečné místo. Na pohled je čistá, uvnitř chladná a my automaticky věříme, že se v takovém prostředí ničemu nedaří. Jenže chlad sám o sobě žádnou sterilitu nezajistí. V každé chladničce se najdou koutky, které se množstvím bakterií vyrovnají povrchům, jichž byste se v koupelně radši nedotýkali. A většina z nich se nikdy pořádně nemyje.
Chlad bakterie nezabíjí, jen je zpomaluje
Nízká teplota růst bakterií brzdí, ale sama o sobě ho nezastaví. Salmonela, listerie i E. coli přežívají i v dobře fungující lednici a jen čekají na svou příležitost. Nejrychleji se množí v takzvané nebezpečné zóně mezi 4 a 60 °C, přičemž spousta domácích lednic je z výroby nastavená na 6 až 7 °C, což už mikrobům bohatě stačí.
Zrádné je, že displej může ukazovat jedno a uvnitř být něco jiného. Při každém otevření dveří teplota kolísá, takže i chladnička, která se tváří jako čtyřstupňová, se běžně vyšplhá k sedmi stupňům. To je dost na to, aby si bakterie žily po svém.
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Největší viník sídlí úplně dole. V šuplíku na ovoce a zeleninu bývá v celé lednici nejnižší teplota a současně nejvíc vlhka. K tomu se přidají orosené stěny a drobky, které padají z uskladněných plodin, takže bakterie i plísně dostanou přesně to prostředí, ve kterém se jim daří.
Čísla nahánějí husí kůži. Podle britského výzkumu, při kterém vědci proměřili třicet domácích chladniček, se v zeleninových zásuvkách nacházelo v průměru 7 850 bakteriálních kolonií na centimetr čtvereční, tedy řádově víc, než by v čisté lednici mělo být. Situace se ještě zhorší ve chvíli, kdy na zeleninu skápne šťáva ze syrového masa. Bakterie se pak roznesou po celém prostoru, a protože se zelenina často jí syrová, může nákaza doputovat rovnou na talíř.
Gumové těsnění dvířek, kam nikdo nevidí
Druhé místo, o kterém se mlčí, je gumové těsnění kolem dvířek. Do jeho záhybů se dostávají drobky, kapky a zaschlé zbytky jídla, které tam v teple a vlhku pomalu kvasí. Vzniká tak jedno z míst s vůbec nejvyšší koncentrací mikrobů v celé lednici, a zároveň jedno z těch, na která při úklidu nejčastěji zapomínáme.
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Zanedbané těsnění navíc přestává dobře doléhat. Škvírami se do vnitřku tlačí teplejší vzduch zvenčí, na studeném povrchu okamžitě zkondenzuje a sražené kapky stékají ke dnu. Vlhkosti tím přibývá, s ní i plísní, a celý problém se sám přiživuje.
Odtokový kanálek: to poslední, co vás dostane
A teď to nejzákeřnější. Přímo za zásuvkou na zeleninu se skrývá malý odtokový otvor, kterým z lednice odchází kondenzovaná voda. Skoro nikdo o něm neví a téměř nikdo ho nečistí. A ucpat se přitom dokáže snadno, stačí špetka zeminy spláchnutá z kořenové zeleniny nebo trocha jídla, která do lednice odkápne, a voda už nemá kudy odejít.
Když se odtok ucpe, voda neodteče ven a vrací se zpátky do lednice. Na dně se pak drží kaluž, ve které se bakteriím náramně daří, a chladnička začne nepříjemně zapáchat. Právě tohle místo je nejhorší z celé trojice, protože ho běžné otření hadrem vůbec nezasáhne. Podobně se zapomíná i na rukojeť dvířek, které se dotýkáme mnohokrát denně, často zrovna umazanýma rukama od jídla.
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Dobrá zpráva je, že náprava zabere jen chvilku:
zásuvku na zeleninu vyndejte a umyjte teplou vodou s kapkou saponátu ideálně jednou týdně; těsnění a rukojeť otřete alespoň jednou za měsíc; odtokový kanálek zbavte nánosu tenkou špejlí, párátkem nebo úzkým kartáčkem a proplachujte ho, dokud jím voda znovu hladce neodtéká.
Jako dezinfekce výborně poslouží obyčejný ocet zředěný vodou, zhruba jeden díl octa na tři díly vody. Bakterie i plísně spolehlivě zlikviduje a oproti drsné chemii nenechá v potravinách žádný pach. Nakonec všechno pořádně vysušte, ať nová vlhkost nemá kde začít. A termostat nastavte na 4 °C, protože při téhle teplotě už bakterie ztrácejí půdu pod nohama.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/bakterie-v-lednici/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/spodni-zasuvka-lednice-kontaminace-preplneni/, https://www.bydlimekvalitne.cz/stejne-bakterii-jako-na-toalete-uklid-lednice-je-dulezity-poradime-vam-jak-na-nej, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/lednice-uklid-hygiena-spotreba/, https://udalostiextra.cz/magazin/cesi-casto-nevi-k-cemu-slouzi-spodni-suplik-v-lednici-a-davaji-do-nej-zeleninu-riskuji-tim-sireni-bakterii-i-kazeni-potravin/51660/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/161402/nejvetsi-nebezpeci-lednicky-zasuvky-na-zeleninu.html, https://energozrouti.cz/clanek/hygienici-varuji-tato-cast-lednice-je-nejspinavejsi-v-cele-domacnosti-vetsina-ji-nikdy-nemyje