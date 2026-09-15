3 geniální postupy, jak správně zpracovat houby z lesa – zkušení houbaři na ně nedají dopustit a výsledek je pokaždé dokonalý

Jak zpracovat houby, aby jejich chuť a vůně nezmizely s koncem houbařské sezóny? Pro mnoho lidí patří houby k tomu nejlepšímu, co podzimní les nabízí. Někdo si z nich připraví smaženici nebo oblíbenou omáčku, jiný si chce část úrody schovat na později. A právě tady začíná být důležité, jak s čerstvými houbami naložit, aby si co nejdéle uchovaly svou typickou chuť.
Sušené houby mají v české kuchyni dlouhou tradici. Hlavně hřiby nebo křemenáče dokážou po usušení krásně provonět polévku, omáčku, nádivku i obyčejné brambory. Jejich výhodou je také výrazná chuť. Do jídla často stačí přidat jen několik kousků a rozdíl je znát. Není proto divu, že sklenice nebo sáčky se sušenými houbami nechyběly v mnoha domácnostech ani v době, kdy se čerstvé houby mimo sezonu běžně nedaly koupit.
Zpracovat se ale nemusí jen hřiby. Vhodné jsou také křemenáče, suchohřiby a další pevnější druhy, které si po usušení dobře zachovají své aroma. Z usušených hub lze navíc připravit houbový prášek. Ten se hodí všude tam, kde chcete jídlu dodat výraznější chuť, ale nechcete v něm mít celé kousky hub. Dobře zpracovaná lesní úroda tak může být zásobou, ke které se budete vracet ještě dlouho po poslední podzimní procházce.
Jak správně očistit lesní houby
S čištěním hub je nejlepší začít co nejdříve po návratu z lesa, protože zaschlá zemina a další nečistoty se odstraňují hůře. Každou houbu nejprve pečlivě prohlédněte a odstraňte větší kousky mechu, jehličí nebo zeminy. Znečištěnou spodní část stonku odkrojte a případnou zaschlou zeminu jemně seškrábněte malým nožem.
Klobouky většinou stačí očistit měkkým kartáčkem nebo mírně navlhčenou papírovou utěrkou. Pokud jsou houby opravdu silně znečištěné, můžete je krátce opláchnout pod studenou tekoucí vodou. Nenechávejte je však ve vodě namočené, protože snadno nasáknou a později se hůře zpracovávají.
Po opláchnutí houby důkladně osušte papírovou utěrkou. U hub s rourkami nebo žábrami věnujte pozornost také spodní straně klobouku, kde mohou zůstat zachycené drobné nečistoty. Právě pečlivé očištění je důležité pro výslednou kvalitu usušených hub.
Jak nakrájet houby před sušením
Malé a pevné houby můžete nechat vcelku, větší kusy je ale vhodné nakrájet. Klobouky krájejte na plátky silné přibližně 3–5 mm a stonky nakrájejte podobným způsobem. Velmi silné stonky můžete podélně rozpůlit, aby nebyly výrazně tlustší než ostatní části.
Podobná tloušťka jednotlivých kousků je důležitá především kvůli rovnoměrnému sušení. Tenké plátky by jinak byly hotové mnohem dříve než silnější části a uvnitř některých hub by mohla zůstat vlhkost. Připravené houby proto rozložte tak, aby se jednotlivé kousky nepřekrývaly a mohl mezi nimi volně proudit vzduch.
Jak sušit houby v sušičce
Sušička patří k nejjednodušším způsobům, jak houby usušit doma. Jednotlivé kousky rozložte na síta tak, aby se navzájem nedotýkaly, a nastavte teplotu přibližně na 40–50 °C. Houby potom nechte několik hodin sušit.
Přesná doba závisí na druhu hub, velikosti jednotlivých kousků i množství vody, kterou obsahují. Během sušení jejich stav pravidelně kontrolujte a u některých typů sušiček můžete také vyměnit pořadí jednotlivých sít. Díky tomu se úroda usuší co nejrovnoměrněji.
Jak sušit houby v troubě
Houby můžete usušit také v troubě, ideálně při použití horkovzdušného režimu. Nastavte teplotu přibližně na 40–50 °C a houby rozložte na mřížku nebo vhodné síto. Jednotlivé kousky by se neměly překrývat, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.
Dvířka trouby nechte mírně pootevřená, aby mohla unikat pára a uvnitř se nehromadila vlhkost. Houby během sušení pravidelně kontrolujte, protože tenčí plátky budou hotové dříve než silnější kousky. V případě potřeby je můžete také otočit, aby schly rovnoměrně z obou stran.
Jak sušit houby na slunci
Za vhodného počasí můžete houby usušit také přirozeně na vzduchu. Menší houby nebo připravené kousky navlékněte na provázek a zavěste je na suché a dobře větrané místo vystavené slunečnímu záření. Tento způsob je sice tradiční, ale vyžaduje více času než sušení v sušičce nebo troubě.
Výsledek závisí především na počasí, teplotě a vlhkosti vzduchu. Houby proto pravidelně kontrolujte a dávejte pozor, aby znovu nenavlhly. Jakmile jsou dostatečně suché, nechte je před uložením zcela vychladnout.
Jak poznat správně usušené houby a jak je skladovat
Správně usušené houby jsou lehké, suché a při rozlomení křehké. Uvnitř by neměla zůstávat měkká ani vlhká místa, protože zbytková vlhkost může vést k jejich znehodnocení. Pokud si nejste jistí, raději je nechte ještě chvíli dosušit.
Po úplném vychladnutí houby uložte do suché a dobře uzavřené nádoby. Nejlépe jim bude na tmavém a suchém místě, kde budou chráněné před vlhkostí. Usušené houby tak můžete mít připravené pro vaření po mnoho měsíců a postupně je využívat do polévek, omáček, nádivky nebo dalších jídel.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová