2barevný dort se smetanovým krémem – narozeninová retro klasika, která se vždy povede a chutná přesně jako dorty z dětství

Jsou dorty, které zaujmou především zdobením, a pak takové, jejichž kouzlo se ukáže až po prvním řezu. Dvoubarevný dort se smetanovým krémem patří do druhé skupiny. Na pohled působí nenápadně, ale střídání světlého a kakaového korpusu vytvoří uvnitř pěkný kontrast a jemný krém ze zakysané smetany jednotlivé vrstvy příjemně spojí. Výsledkem je moučník, který není zbytečně sladký a dobře se hodí i k odpolední kávě.
Podobné dvoubarevné moučníky mají v domácím pečení dlouhou tradici. Kakao se často přidávalo jen do části těsta, aby vznikl zajímavější vzhled bez složitého zdobení. Tentokrát se ale korpusy nepromíchají do mramorového vzoru – zůstanou oddělené a při krájení vytvoří pravidelné světlé a tmavé vrstvy. Právě jednoduchý nápad dává dortu jeho elegantní vzhled.
Zakysaná smetana se do sladkých krémů hodí nejen kvůli jemnosti, ale také pro lehce nakyslou chuť, která vyvažuje cukr a kakao. Pokud chcete dort ozvláštnit, můžete mezi vrstvy přidat tenké plátky banánu, jahody, maliny nebo okapané mandarinky. Dobrou volbou jsou také višně, které se ke kakaovému korpusu výborně hodí. Na povrchu pak nemusí být nic složitého. Drobenka z odřezků korpusu vytvoří domácí vzhled a zároveň zužitkujete všechno upečené těsto.
Vejce vyšlehejte s krupicovým cukrem a špetkou soli do světlé nadýchané pěny. Potom opatrně vmíchejte zakysanou smetanu a rostlinný olej, aby směs zůstala co nejvíce vzdušná. Mouku smíchejte s práškem do pečiva, prosejte ji a po částech zapracujte do vaječné směsi.
Těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Jednu část ponechte světlou a do druhé vmíchejte kakao, až vznikne rovnoměrně zbarvené těsto. Dvě dortové formy o průměru 18 cm vyložte na dně pečicím papírem a těsto rozdělte do obou forem.
Korpusy pečte v troubě předehřáté na 170 °C po dobu 20–25 minut. Upečení ověřte špejlí, která musí po zapíchnutí do středu vyjít suchá. Korpusy nechte krátce zchladnout ve formách, potom je vyjměte a nechte úplně vychladnout.
Z vychladlých korpusů seřízněte vypouklé vršky a případně i tenkou vrstvu okrajů, aby byly rovné a měly průměr přibližně 17 cm. Odřezky rozdrobte a odložte stranou na dokončení dortu. Každý korpus potom vodorovně rozkrojte na tři stejně vysoké pláty.
Želatinu nasypte do studeného mléka a nechte několik minut nabobtnat. Potom ji za stálého míchání zahřejte, aby se rozpustila, ale nenechte ji vařit. Zakysanou smetanu promíchejte s moučkovým a vanilkovým cukrem a do směsi postupně vmíchejte vlažnou rozpuštěnou želatinu.
Na první světlý plát rozetřete část smetanového krému a přikryjte ho kakaovým plátem. Pokračujte střídáním světlých a kakaových plátů a mezi každou vrstvou rovnoměrně rozetřete krém. Zbylým krémem potřete také vršek a boky dortu a celý povrch posypte připravenou drobenkou z odřezků.
Hotový dort vložte na 1–2 hodiny do chladničky, aby krém dobře zpevnil. Před krájením ho nechte několik minut při pokojové teplotě, aby se jednotlivé vrstvy lépe krájely. Dort podávejte vychlazený a každý řez krájejte ostrým nožem, aby vynikl kontrast světlého a kakaového korpusu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová