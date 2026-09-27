28 chytrých hodinek přijde letos o podporu a stanou se bezpečnostním rizikem. Zkontrolujte, jestli nemáte jedny z nich

Číslo 24 je redakční součet tří kategorií: modelů s pevně stanoveným datem konce bezpečnostních aktualizací, modelů, kterým letos vyprší minimální slíbené období podpory od výrobce, a modelů, které přijdou o kompatibilitu s nejnovější verzí operačního systému. U části seznamu jde o tvrdý, oficiálně potvrzený konec, třeba u Fitbitu nebo Pixel Watch 2. U jiné části vycházíme z veřejně dostupných politik výrobců a dat uvedení na trh. Jedno ale mají společné: po vypršení garantovaného období už výrobce nemusí vydat opravu nově objevené bezpečnostní chyby, zatímco hodinky dál pracují s vašimi notifikacemi, zdravotními daty, polohou a někdy i platební kartou.
Které modely a kdy přesně
Přehled všech 24 zařízení seřazených podle data, kdy letos ztrácejí garantovanou podporu:
Měsíc Model Typ konce podpory Březen OPPO Watch X Pevné datum EOL (4. 3. 2026) Březen Huawei Watch GT 4 Konec minimálního garantovaného období (18. 3.) Duben Fitbit Inspire 2 Pevné datum EOL Květen Huawei Watch FIT 3 Konec minimálního garantovaného období (20. 5.) Červen Fitbit Luxe Pevné datum EOL Srpen Samsung Galaxy Watch4 Konec čtyřleté garance aktualizací Srpen Samsung Galaxy Watch4 Classic Konec čtyřleté garance aktualizací Září Huawei Watch GT 5 Konec minimálního garantovaného období (4. 9.) Září Huawei Watch GT 5 Pro Konec minimálního garantovaného období (4. 9.) Září Huawei Watch Ultimate Konec minimálního garantovaného období (21. 9.) Září Huawei Watch D2 Konec minimálního garantovaného období (26. 9.) Říjen Google Pixel Watch 2 Pevné datum EOL 2026* Xiaomi Watch 2 Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v únoru 2024) 2026* Xiaomi Watch S3 Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v únoru 2024) 2026* Redmi Watch 4 Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v roce 2024) 2026* Xiaomi Smart Band 9 Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v červenci 2024) 2026* Xiaomi Smart Band 9 Pro Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v říjnu 2024) 2026* Xiaomi Smart Band 9 Active Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v roce 2024) 2026* Redmi Watch 5 Lite Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v roce 2024) 2026* Redmi Watch 5 Active Konec minimální dvouleté politiky (uvedení v roce 2024)
* U Xiaomi nejde o pevné datum od výrobce, ale o náš redakční dopočet z veřejné politik, kdy výrobce hlásá, že poskytuje podporu „alespoň 2 roky od uvedení“ a oficiálních dat uvedení na trh v roce 2024.
Důležitá poznámka k Applu: ztráta kompatibility s watchOS 27 neznamená automaticky konec veškerých bezpečnostních záplat. Apple ještě 27. července 2026 vydal watchOS 26.6 pro Series 6 a novější. Zda budou starší modely dostávat další bezpečnostní opravy i po příchodu watchOS 27, Apple zatím veřejně neupřesnil. Podobně u Huawei: přestože u řady modelů letos končí minimální garantované období, zářijový
bezpečnostní bulletin Huawei je stále uvádí mezi podporovanými zařízeními. Reálná podpora tedy může pokračovat i po vypršení minimální garance. Proč je to bezpečnostní riziko
Hodinky bez garantované podpory nezhasnou a nepřestanou ukazovat čas. Riziko je subtilnější, a právě proto může být snadné ho přehlédnout. Výrobci jako Google, Xiaomi nebo Fitbit ve svých bezpečnostních politikách výslovně definují aktualizace jako kanál pro opravy zranitelností, bezpečnostní záplaty a další vylepšení zabezpečení. Jakmile tento kanál vyschne, nově objevené chyby mohou zůstat neopravené.
A hodinky přitom dál sbírají data. Tepovou frekvenci, spánkové vzorce, GPS trasy, notifikace z e-mailu i messengeru, u některých modelů také platební tokeny v NFC peněžence. Neznamená to, že každá z těchto funkcí představuje samostatný bezpečnostní vstupní bod. Problém spočívá především v tom, že hodinky zůstávají připojené k telefonu, internetu a často i ke cloudovým službám, přestože už nemusí dostávat opravy nově objevených zranitelností. Nejde o to, že by vás někdo napadl den po konci podpory; riziko se může postupně zvyšovat s každou neopravenou zranitelností a s každým měsícem, kdy zařízení zůstává v provozu.
Podle nás je ale největší problém jinde: u telefonů dnes výrobci běžně garantují pět, šest, někdy i sedm let bezpečnostních aktualizací. U hodinek? Google dává Pixel Watch 2 tři roky. OPPO u Watch X dva. Xiaomi u řady zařízení pracuje s minimálně dvouletým obdobím. Samsung u Galaxy Watch4 slíbil čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Kratší a hůře dohledatelná podpora hodinek tak není výjimkou jednoho výrobce, ale poměrně běžnou praxí.
Jak si to zkontrolovat
Ověření zabere dvě minuty. Postup se liší podle značky, ale princip je vždy stejný: zjistit model, zjistit datum posledního updatu a porovnat ho s politikou výrobce.
Samsung: otevřete aplikaci Galaxy Wearable → Watch software update. Model Galaxy Watch4 nebo Watch4 Classic? Poslední garantované aktualizace by měly přicházet do srpna 2026. Apple: aplikace Watch na iPhonu → Obecné → Informace. Pokud máte Series 6, 7, 8, SE 2 nebo Ultra 1, watchOS 27 už nedostanete. Google/Fitbit: v hodinkách Settings → System → About. Pixel Watch 2 mají . Fitbit Inspire 2 do dubna, Fitbit Luxe do června. garantovanou podporu do října 2026 Huawei: aplikace Huawei Health → Firmware update. Minimální garantované období najdete na produktových stránkách konkrétního modelu. Xiaomi/Redmi: aplikace Mi Fitness → zařízení → aktualizace. Obecnou politiku podpory najdete v Xiaomi Security Center. Co s tím dělat
Pokud váš model je na seznamu a denně ho nosíte s připojeným telefonem, platbami a synchronizací zdravotních dat, máte v zásadě tři možnosti. Nejbezpečnější je výměna za novější model s delší garantovanou podporou. Střední cesta: odpojte platební karty, vypněte cloudovou synchronizaci a omezte oprávnění; hodinky pak poslouží jako sporttester a časomíra s výrazně nižším množstvím citlivých funkcí. Třetí varianta je nedělat nic a doufat. Tu nedoporučujeme.
Celý problém má ale ještě jednu rovinu. Když si kupujete telefon, délka podpory je dnes jeden z hlavních prodejních argumentů. U hodinek? Většina lidí se na ni při nákupu vůbec nezeptá. A výrobci nemají důvod to měnit, dokud se ptát nezačneme.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík