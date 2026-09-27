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28 chytrých hodinek přijde letos o podporu a stanou se bezpečnostním rizikem. Zkontrolujte, jestli nemáte jedny z nich

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Sečetli jsme všechny modely chytrých hodinek a fitness náramků, kterým v roce 2026 končí garantovaná softwarová podpora. Výsledek: 20 zařízení.
Chytré hodinky na zápěstí, Samsung Galaxy Watch

Chytré hodinky na zápěstí, Samsung Galaxy Watch

Zdroj: EndoExcellenceCenter
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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