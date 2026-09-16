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25 let čekání a pak tvrdý náraz. Lampardovo Coventry nemá po čtyřech kolech bod ani jediný gól

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Coventry čekalo na návrat do Premier League čtvrt století, první týdny mezi anglickou elitou ale přinesly místo euforie pořádné vystřízlivění. Tým Franka Lamparda prohrál všechny čtyři zápasy, stále nevstřelil ani jeden gól a poslední domácí debakl 0:5 s Brightonem ještě zvýraznil, jak obtížný boj o záchranu nováčka čeká...
25 let čekání a pak tvrdý náraz. Lampardovo Coventry nemá po čtyřech kolech bod ani jediný gól

25 let čekání a pak tvrdý náraz. Lampardovo Coventry nemá po čtyřech kolech bod ani jediný gól

Zdroj: Coventry City FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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