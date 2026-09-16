25 let čekání a pak tvrdý náraz. Lampardovo Coventry nemá po čtyřech kolech bod ani jediný gól

Haaland sesadil Agüera i Rooneyho. A další cíle? Salah se Shearerem!
- Coventry má po čtyřech kolech nula bodů a nula vstřelených branek.
- Jde o nejhorší vstup klubu do sezony od ročníku 1919/20.
- Z týmů, které od vzniku Premier League prohrály první čtyři zápasy, se zachránil pouze Southampton v sezoně 2012/13.
Los k nováčkovi nebyl zrovna milosrdný. Coventry už muselo venku čelit Arsenalu i Manchesteru City a právě proti druhému jmenovanému minulý týden naznačilo zlepšení.
Vyprodukovalo 12 střel, xG 1,37 a brankáře Gianluigiho Donnarummu zaměstnalo natolik, že nebylo daleko od prvního bodového zisku.
Také proti Brightonu vypadal první poločas nadějně. Domácí vyslali deset střel, šance měli Frank Onyeka i Jack Rudoni a do kabin odcházeli pouze s jednogólovým mankem. Po přestávce se ale jejich hra rozsypala.
Brighton využil slabého bránění a zvýšil, o dvě minuty později navíc dostal Taiwo Awoniyi červenou kartu za úder loktem. Výsledkem byl debakl 0:5, který se zároveň vyrovnal nejvyšší porážce Lampardovy trenérské kariéry.
Keane: Začínají vypadat jako tým z Championship
Statistiky začínají být pro Coventry nepříjemné. Stalo se teprve pátým mužstvem v historii nejvyšší anglické soutěže, které prohrálo první čtyři zápasy sezony a v žádném z nich nedokázalo skórovat. Naposledy se to před ním přihodilo Crystal Palace v ročníku 2017/18.
Ještě hůře vypadá jiná série. Coventry prohrálo posledních 46 zápasů Premier League, v nichž inkasovalo jako první. Tahle šňůra sahá až do března 1999.
"Velkým problémem je, že porážka 0:5 vezme hráčům veškeré sebevědomí. Podívají se na týmy nad sebou a teď jim mohou připadat milion mil daleko," upozornil bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney. Podle něj musí Lampard především udržet mužstvo pohromadě a zabránit tomu, aby hráči přestali věřit.
Ještě ostřejší byl Roy Keane. "Bylo tam opravdu hodně špatného bránění. Člověk by si myslel, že za stavu 0:3 porážku přijmou a půjdou dál, ale při některých rozhodnutích začínají vypadat jako tým z Championship. Frank si musí dát velký pozor, aby mužstvo neztratilo víru," přidal.
Historie nováčkovi příliš optimismu nenabízí. Od založení Premier League v roce 1992 dokázal po čtyřech úvodních porážkách přežít pouze Southampton v sezoně 2012/13. V celé historii anglické nejvyšší soutěže sestoupilo deset z osmnácti týmů, které odstartovaly ročník čtyřmi prohrami.
Lampard už přitom jednou Coventry z těžké situace vytáhl. Když mužstvo v listopadu 2024 převzal po Marku Robinsovi, bylo v Championship sedmnácté a jen dva body nad sestupovým pásmem. Za necelých osmnáct měsíců z něj udělal vítěze soutěže a zajistil klubu první postup do Premier League od roku 2001.
Teď ho čeká opačný úkol. "Hráči dali všechno, ale není to příjemný pocit. Musíme převzít odpovědnost a pochopit, na jakou úroveň se potřebujeme dostat. Nelitujeme se. Musíme dál pracovat a pracovat," prohlásil Lampard.