Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

2,5 hodiny od českých hranic leží největší termální areál na světě. V Therme Erding se dá koupat mezi palmami i v zimě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bavorský areál Therme Erding nedaleko Mnichova nabízí návštěvníkům pětatřicet saun a osmadvacet tobogánů. Pramen z hloubky 2350 metrů objevili naftaři.
Vnitřní pohled na termální lázně Therme Erding.

Vnitřní pohled na termální lázně Therme Erding.

Zdroj: FOTO:Studi85, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:27

Reklama
Další články z Výletárium
Kde se rodilo Bouřlivé a Zralé víno? Fiktivní Pálavice si propůjčily tvář jihomoravských vinic
Kde se rodilo Bouřlivé a Zralé víno? Fiktivní Pálavice si propůjčily tvář jihomoravských vinic
Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnou
Kde se natáčela Holka na zabití: Kriminálka lákala na krkonošské exteriéry. Filmový hotel prošel po letech proměnou

Kriminální film Holka na zabití ukázal divákům krásy krkonošské přírody. Filmové hotely v Peci pod Sněžkou...

Kde se natáčí Ulice: Kulisy v objektu bývalé tiskárny, pražské gymnázium a na Vysočině najdete Evženův malebný statek
Kde se natáčí Ulice: Kulisy v objektu bývalé tiskárny, pražské gymnázium a na Vysočině najdete Evženův malebný statek

Pravidelní diváci televizní Ulice znají každý kout oblíbených ateliérů. Tvůrci nekonečného příběhu ale při...

Celý svět neuznává Podněstří jako stát. Mají vlastní plastové mince a na mapách byste jej hledali marně
Celý svět neuznává Podněstří jako stát. Mají vlastní plastové mince a na mapách byste jej hledali marně

Podněstří funguje jako suverénní stát s vlastní měnou, armádou i pasy, zbytek světa ho však neuznává....

Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti
Spása pro bolavé klouby se skrývá v podzemí Jáchymova. Zapomenutý zázrak ulevuje od bolesti

Léčebné lázně Jáchymov ukrývají světový unikát. Minerální prameny ze starého dolu přinášejí dlouhodobou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.