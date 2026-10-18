2,5 hodiny od českých hranic leží největší termální areál na světě. V Therme Erding se dá koupat mezi palmami i v zimě

Bavorský komplex Therme Erding u Mnichova se rozkládá na ploše 185 tisíc metrů čtverečních. Na místě někdejšího zkušebního vrtu vyrostlo rozsáhlé termální koupaliště. Návštěvníci v něm najdou osmadvacet tobogánů, bazén s vlnobitím i pětatřicet saun. Dovnitř se díky otevírací střeše dostává přirozené slunce.
Pramen objevili naftaři místo ropy
Termální areál leží zhruba třicet minut jízdy od bavorské metropole a od českých hranic k němu řidiči dojedou za dvě a půl hodiny. Celý komplex vznikl na konci minulého století díky omylu, kdy naftařská společnost na tomto místě hledala ropu. Zkušební vrt ale narazil na podzemní vodu.
Horký pramen tryská z hloubky 2350 metrů a dosahuje teploty 63 stupňů Celsia. Do bazénů už vtéká ochlazený na 33 až 40 stupňů. Podle provozovatelů pomáhá voda s vysokým obsahem síry a fluoridu při léčbě nemocí pohybového aparátu. Denně se sem sjíždí až pět tisíc lidí.
Tobogány doplňuje vlnobití pod prosklenou střechou
Zábavní část Galaxy Erding nabízí osmadvacet skluzavek o celkové délce téměř tří kilometrů, které se dělí do tří úrovní náročnosti. K nejdelším patří uzavřený tobogán Magické oko s délkou 360 metrů. Jedna jízda v něm trvá několik minut. Závodníci mohou vyzkoušet extrémní vodní dráhu, kde lidé dosahují rychlosti až 72 kilometrů v hodině. Pro odvážné slouží rampa zvaná Vysoký let s dvanáctimetrovým převýšením a jedna ze skluzavek využívá brýle pro virtuální realitu.
Hned vedle tobogánů narazí výletníci na bazén s tyrkysovou vodou, kde vlny dosahují výšky až dvou metrů. Vodní plochu obklopují stovky živých palem. Nad celým prostorem se klene gigantická prosklená střecha, kterou lze v letních měsících plně otevřít. Uvnitř areálu fungují i velké restaurační zóny. Návštěvníci ochutnají tradiční německý currywurst a u tematických barů si objednají koktejly.
Do sauny s vůní bavorského piva
Zóny s termálními bazény a saunami se otevírají pouze lidem starším šestnácti let. Zdejší saunový svět patří k největším na planetě. Návštěvníci vybírají z pětatřiceti různých saun s teplotami od 60 do 100 stupňů, ve kterých se každých několik minut konají rituály. Lidé vyzkouší saunu s vůní bavorského piva i meditační prostory v římském stylu. V odpočinkových částech čekají na hosty podvodní masáže a bazén nazvaný Fontána mládí.
Kolem bazénu s vlnobitím stojí od roku 2015 hotel Victory, jehož podoba odkazuje na legendární loď britského admirála Nelsona. Hosté mají přímý vstup z pokojů do bazénů a ráno se mohou koupat před oficiální otevírací dobou. Večer zůstávají ve vířivkách i po odchodu posledních návštěvníků. Z komplexu vede cesta i do okolních památek a turisté často míří do vzdálenějšího Norimberku za muzeem hraček.
Za celodenní vstup se připlácí
Termální bazény se ve všední dny otevírají v deset hodin dopoledne. O víkendech a svátcích sem mohou lidé vyrazit už od devíti hodin ráno a zavírá se vždy ve třiadvacet hodin. Část s tobogány funguje v jiných časech a od pondělí do pátku se spouští až ve třináct hodin.
Základní dvouhodinový lístek do termální zóny stál letos na jaře 24 eur a celodenní vstupné vyšlo na 52 eur. Za vstup o víkendech a bavorských prázdninách se připlácí pět eur. Děti do tří let mají vstup zdarma. Kdo zvolí veřejnou dopravu, dojede vlakovou linkou S2 z Mnichova do stanice Altenerding, odkud zbývá k bazénům asi kilometr a půl dlouhá cesta.
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