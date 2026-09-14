200 týdnů na trůnu. Siniaková se po triumfu na US Open zařadila vedle jediné legendy, které se to povedlo

Když Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou otočily finále US Open 2026 proti americkému páru Kruegerová–Montgomeryová z 5:7 na 6:0, 6:2, nebylo to jen o dalším grandslamu. Pondělní žebříček WTA ze 14. září 2026 potvrdil, že Siniaková zůstává světovou jedničkou ve čtyřhře, a tím se její konto zastavilo na kulatých dvou stech týdnech v čele. Před ní tuhle hranici překročila jediná žena: Martina Navrátilová.
Dvě stě týdnů a jen jedno jméno výš
Deblový žebříček WTA existuje od roku 1984. Za čtyři dekády se na jeho vrcholu vystřídaly desítky hráček, ale nad hranici dvou set týdnů se dostaly přesně dvě. Navrátilová drží rekord s 237 týdny. Hned za ní stála dosud Liezel Huberová se 199 týdny, a právě ji Siniaková v historické tabulce přeskočila. Jihoafričanka zůstala o jediný týden pozadu.
Číslo 200 není jen kulaté. Od tohoto okamžiku se Siniaková v žádném smysluplném srovnání neměří s běžnou elitou. Její jedinou referenční hodnotou je Navrátilová.
Cesta za rekordem: 37 týdnů
Na dorovnání Navrátilové chybí Siniakové 37 týdnů, na samostatné překonání 38. Pokud by nepřetržitě udržela pozici světové jedničky, rekord by mohla překonat zhruba v první polovině června 2027. Matematicky reálné, sportovně náročné, ale při současné formě rozhodně ne nemožné.
Pár Siniaková–Townsendová má za sebou mimořádně produktivní rok 2026:
- Roland Garros 2026 — titul
- US Open 2026 — titul po obratu ve finále
- Dubaj, Indian Wells, Miami, Madrid 2026 — tituly na hardových a antukových tisícovkách
- WTA Finals 2026 — kvalifikace jistá, start 8. listopadu v Indian Wells
Nejbližší příležitosti k dalšímu upevnění pozice nabízí podzimní hardový blok: Guadalajara, São Paulo, Soul, Singapur, Peking a Wuhan.
Proč o ní neslyšíte tolik, kolik by si zasloužila
Siniaková má na kontě 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře a jeden v mixu. Pětkrát zakončila sezonu jako deblová světová jednička, i v tomto ukazateli se vyrovnala Navrátilové. Dokončila dva kariérní Grand Slamy ve čtyřhře: první s Barborou Krejčíkovou po US Open 2022, druhý s Townsendovou letos. S Krejčíkovou navíc vybojovala olympijské zlato v Tokiu.
Přesto ji široká veřejnost zná méně než řadu kolegyň s jedním singlovým titulem. Důvod je strukturální: mediální pozornost v tenise tradičně patří dvouhře. A Siniaková je v singlu aktuálně třicátá pátá na světě, s kariérním maximem na 27. místě. Její největší zbraně (čtení hry, reflexy u sítě, schopnost okamžitě se sladit s jakoukoli partnerkou) mají ve čtyřhře nesrovnatelně vyšší hodnotu.
Jiná než Navrátilová, a přesto ve stejné lize
Navrátilová byla archetypální hráčka stylu servis-volej, dominantní i v singlu. Siniaková je jiný typ: moderní, extrémně adaptabilní deblistka s vysokým tenisovým IQ a variabilitou, kterou WTA popisuje jako schopnost „číst hru dřív, než se stane“. Právě proto funguje s tak odlišnými partnerkami, od praváčky Krejčíkové po leváčku Townsendovou, s níž podle reportáže WTA vznikl nejlepší deblový pár současnosti „vlastně náhodou“.
Veřejnou reakci Navrátilové na Siniakové dvoustý týden se nám zatím nepodařilo dohledat. Siniaková sama opakovaně říká, že být na stejné stránce historie jako Martina je pro ni „privilegium“.
Třicet sedm týdnů. Tolik dělí českou tenistku od absolutního rekordu, který stojí čtyřicet let. A poprvé v historii vypadá překonatelně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář