2 velká odmítnutí, kterých Iva Janžurová dodnes lituje: Herečka mohla ztvárnit nakonec legendární filmové role

Iva Janžurová po letech otevřeně připouští, že ne každé profesní rozhodnutí by dnes udělala stejně.
Iva Janžurová nikdy nebyla herečka, která by automaticky přijala každou nabídku, jakmile se objeví na stole. Scénáře si hlídala, zajímalo ji, jestli má postava důvod být ve filmu a jestli se dá herecky opravdu dobře obhájit. Tato obezřetnost jí přinesla řadu opravdu silných rolí. Jenže k tomu patří i druhá strana mince, a sice několik odmítnutí, která ji dle jejích slov později poměrně mrzela, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali.
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Jak připomněl
Expres, Janžurová v komedii Adéla ještě nevečeřela odmítla roli hraběnky Thunové. Nešlo o nezájem o film jako takový. Vadilo jí, že postava podle ní nebyla dostatečně dopsaná, a chtěla, aby se na ní ještě pracovalo. Scénář už byl ale schválený a v tehdejší výrobní praxi se do něj jednoduše nezasahovalo. Sama k tomu později řekla: „Moc jsem chtěla, aby to dopsali, ale nebyl na to čas. Tenkrát, když se scénář schválil, nešlo do něj sahat.“
Hraběnku tam nakonec zahrála Květa Fialová a film se časem usadil mezi tituly, které se v české televizi vrací pravidelně. Janžurová tehdy však neodmítala slavný film z rozmaru. Narazil spíš její profesní instinkt, požadavek, aby role byla komplexní už na papíře.
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Podobně opatrně přistoupila i k nabídce do filmu Pelíšky. Měla hrát maminku Jindřišky, tedy roli, kterou si dnes diváci spojují s Emílií Vášáryovou. Janžurové tehdy podle dostupných informací vadilo, že její filmová postava zemře, a chtěla po scenáristovi Petru Jarchovském, aby její osud upravil. Ani v tomto případě se ale scénář nepřepisoval.
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U Pelíšků je dobře vidět, jak ošidné může být hodnotit roli jen podle scénáře. Film Jana Hřebejka totiž nestojí jenom na replikách, které si lidé citují, ale i na náladě, rodinném dusnu a nenápadném přecházení mezi humorem a bolestí. Matka Jindřišky není nejvýraznější figurou filmu, přesto nese kus jeho citového jádra. Takové role někdy na stránce vypadají menší, než jaké jsou pak ve výsledném filmu.
Janžurová nikdy nebyla jen komediální tvář
To, že si vybírala a občas odmítala i velké příležitosti, souviselo i s tím, jak široký měla herecký rejstřík. Podle profilu na
ČSFD na sebe výrazně upozornila už v dramatech Kočár do Vídně, Petrolejové lampy nebo Morgiana. To jsou role hodně vzdálené představě usměvavé komediální hvězdy. Tentýž zdroj připomíná, že schopnost přecházet mezi smíchem a tragikou patří k jejím největším hereckým přednostem.
V roce 2024 vstoupil do kin dokument Janžurka a ukázal herečku nejen při práci, ale také v rodinném zázemí. Janžurová tak nezůstává uzavřená ve starých rolích. Stále hraje, stále je přítomná a české publikum ji pořád bere jako jednu ze svých jistot.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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2 velká odmítnutí, kterých Iva Janžurová dodnes lituje: Málem ztvárnila legendární filmové role byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.