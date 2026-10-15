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2 velká odmítnutí, kterých Iva Janžurová dodnes lituje: Herečka mohla ztvárnit nakonec legendární filmové role

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Iva Janžurová po letech otevřeně připouští, že ne každé profesní rozhodnutí by dnes udělala stejně.
Fotografie Ivy Janžurové

Fotografie Ivy Janžurové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Iva Janžurová na TK u příležitosti 10. výročí ČT art
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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