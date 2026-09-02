15 hodin autem z Česka leží země s plážemi jako Řecko a cenami o polovinu nižšími. Chorvatsko proti ní ztrácí

Albánské pobřeží Jónského moře nabízí tyrkysové zátoky, malé ostrovy dosažitelné vplaváním a k tomu antické ruiny zapsané na seznamu UNESCO, to vše za rozpočet, s nímž by se v chorvatském Splitu člověk sotva najedl. Právě tahle kombinace vizuálu, ceny a historického bonusu dělá z jižní Albánie jednu z nejzajímavějších přímořských voleb letní sezony.
Kolik opravdu ušetříte: tvrdá čísla z Eurostatu
Představa, že v Albánii pořídíte všechno za polovinu, je lákavá, ale statistika ji koriguje.
Eurostat pro rok 2025 stanovil index cenové hladiny Albánie na 64,2 bodu (průměr EU = 100). Chorvatsko dosáhlo 74,0, Česko 80,9. V praxi to znamená, že albánský spotřební koš vychází přibližně o 13 % levněji než chorvatský a zhruba o 21 % levněji než český.
Kde se úspora projeví nejcitelněji, je stůl v restauraci. Orientační srovnání z crowdsourcovaných databází ukazuje:
Položka Tirana Split Praha Levné polední menu cca 215 Kč cca 375 Kč cca 230 Kč Večeře pro dva cca 685 Kč cca 1 625 Kč cca 1 100 Kč
Průvodce
Visit Albania odhaduje denní rozpočet v Ksamilu na 1 250 až 3 750 korun podle stylu pobytu. Za chorvatský ekvivalent u moře zaplatíte citelně víc, a právě tenhle rozdíl dělá z Albánie atraktivní alternativu pro rodiny i sólo cestovatele. Ksamil: řecký vizuál s albánskou cenovkou, ovšem jen do srpna
Vesnice Ksamil leží na samém jihu země, pár kilometrů od řecké hranice. Křišťálově průzračná mělčina, čtyři miniaturní ostrůvky v dohledu od břehu, písčité kapsy mezi oblázkovou linií pobřeží. Oficiální albánský turistický portál ji popisuje jako jednu z nejfotogeničtějších pláží celého Středomoří, a kdo viděl fotky, pochopí proč.
Jenže popularita má svou daň. V srpnu se úzké silničky ucpávají zaparkovanými auty, restaurace na promenádě praskají ve švech a jednodenní návštěvníci ze Sarandy přidávají další vrstvu přeplněnosti. Ksamil v sezonní špičce připomíná destinaci, kterou masový turismus teprve nedávno objevil, a už ji stačil proměnit.
Podle nás nejlepší „deal“ sezony 2026 leží mimo srpen. Druhá polovina června a celý září nabízejí teplé moře, výrazně řidší pláže a ceny, které ještě nenatáhla špičková poptávka. Albánský sezonní průvodce potvrzuje, že jižní zátoky jsou v září stále koupací a města kolem nich klidnější.
Zdroj fotografie: Pixabay Butrint za rohem: UNESCO na odpoledne
Kdo si od pláže odskočí dvacet minut autem na jih, stojí před branami
Butrintu, vícevrstevného archeologického areálu, kde se překrývají řecké, římské, byzantské i benátské stopy. UNESCO ho zapsalo na svůj seznam v roce 1992 a dodnes patří k nejkomplexnějším antickým lokalitám na Balkáně.
Právě tahle blízkost pláže a světového dědictví odlišuje albánský jih od většiny konkurenčních přímořských destinací. V Chorvatsku sice najdete Dubrovník nebo Split s římským palácem, ale za výrazně vyšší cenovou hladinu. Tady zvládnete dopoledne v tyrkysové laguně a odpoledne mezi antickými sloupy, a rozpočet to sotva pozná.
Hodiny tikají: albánský turismus roste dvouciferným tempem
Statistický úřad INSTAT zaznamenal v červnu 2026 meziroční nárůst ubytovaných hostů o 17 %. Červencová čísla přidala dalších 6,1 % ve vstupech do země. Koridor Saranda–Ksamil absorbuje největší díl tohoto přílivu a nejrychleji ztrácí punc „málo objevené“ destinace.
Mimo nejslavnější body, dál na sever k Himaře nebo do vnitrozemí k Gjirokastre, si Albánie drží větší prostorovou i cenovou rezervu. Takže kdo chce zažít zemi v momentě, kdy ještě balancuje mezi dostupností a autenticitou, má podle dostupných dat k dispozici ještě pár sezon. Čas se ale neúprosně krátí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková