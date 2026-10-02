14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů

Pro fanoušky anime není
Solo Leveling žádným nováčkem. Příběh původně vznikl jako webový román spisovatele Chu Gonga, na který v roce 2018 navázal populární webtoon (korejský komiks). A právě ten postupně proměnil svět monster v celosvětový fenomén, kterému se podařilo nasbírat více než 14,3 miliard přečtení. Ještě větší boom pak přineslo anime, které na Crunchyroll Anime Awards 2025 ovládlo hned devět hlavních kategorií, včetně Anime roku, Nejlepšího akčního anime a Nejlepší postavy. Netflixu se tak podařilo získat práva na adaptování kousku, který má kolem sebe pořádný hype a obrovskou fanouškovskou základnu.
Nejslabší lovec dostává šanci změnit všechno
Příběh hitu Solo Leveling nás přivádí do světa, v němž se před lety začaly objevovat dungeony (portály) plné nebezpečných
monster. Spolu s nimi se u některých lidí probudily nadpřirozené schopnosti, čímž vznikli takzvaní lovci, kteří se vydávají na výpravy a chrání lidstvo před příšerami. Sung Jin-woo mezi nimi ale rozhodně nepatří k elitě. Jako lovec třídy E je jedním z nejslabších v celé Koreji a z dungeonů si často odnáší spíš posměch než respekt.
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Přesto riskuje život znovu a znovu, protože potřebuje peníze pro svou nemocnou matku a mladší sestru, o kterou se stará. Jedna z výprav se ale promění v děsivý masakr, z něhož Jin-woo jen o vlásek unikne smrti. Právě v tuto chvíli se pro něj všechno mění, jelikož je vyvolený záhadným Systémem. Jedná se o program, který vidí pouze on a umožňuje mu levelovat, tedy z třídy E se posouvat nahoru. Z nejslabšího lovce se tak pomalu začíná stávat někdo, koho budou muset brát vážně i ti nejmocnější.
Herecké obsazení
Jako první Netflix oznámil obsazení Sung Jin-wooa, kterého si zahraje
Byeon Woo-seok, což rozhodně není neznámá tvář. Streamovací gigant s ním nabízí hned několik titulů, a to třeba Holka z 20. století, Obrazy z mládí, Okouzlující běžec nebo Silná holka Nam-Sun. Jedinou ženskou lovkyni třídy S v Koreji neboli Cha Hae-in ztvární Han So-hee, opět dost známá herečka. Na Netflixu s ní najdete kousky jako Příšera ze starého Soulu, Hlubina nebo Modrá až na kost.
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Jako Yoo Jin-ho, lovec třídy D a kamarád Jin-Wooa, se představí Kang You-seok. V dalších rolích se objeví například
Lee Sung-min, Jung Ji-hoon alias Rain, Choi Myung-bin, Kim Si-ah, Sung Jun, Kang Mi-na nebo Bae Sung-woo. U některých postav ale jejich přesné role zatím nebyly oficiálně potvrzeny, takže si Netflix stále nechává několik překvapení v rukávu. Kdy vyjde Solo Leveling na Netflixu?
Na hranou seriálovou verzi Solo Leveling si ještě bohužel počkáme. Netflix totiž stále neoznámil přesné datum premiéry ani oficiální počet epizod. Podle
What's on Netflix by první řada měla mít údajně sedm dílů, ani tato informace ale zatím nebyla oficiálně potvrzena. Natáčení už nicméně probíhá a vzhledem k množství monster, soubojů a vizuálních efektů lze očekávat pořádně náročnou postprodukci.
Nejčastěji se proto mluví o premiéře na konci roku 2027 nebo začátkem roku 2028. Jedno je ale jisté. Netflix si se Solo Leveling ukousl pořádně velké sousto a teď nám nezbývá nic jiného než doufat, že se mu adaptování povede.
Zdroje: What's on Netflix