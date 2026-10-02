Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fanoušci anime jistě ví, že jeden z největších hitů současnosti míří do hrané podoby. Netflix chystá seriálovou verzi Solo Leveling, do které obsadil jednu z nejvýraznějších hvězd k-dramat. Na co se můžeme těšit? Na svět plný monster a hlavního hrdiny, kterého mají skoro všichni za ubožáka.
14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů

14,3 miliardy přečtení. Netflix natáčí hranou podobu korejského fenoménu plného monster a krvavých soubojů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
Olympijská šampionka se pustila do spoluhráče. Diváci její chování v nové show ostře kritizují
Olympijská šampionka se pustila do spoluhráče. Diváci její chování v nové show ostře kritizují
43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích
43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích

K našemu potěšení uvidíme roztřesenou bradu Claire Danes v americkém dramatickém thrilleru To monstrum ve...

Měla to být soutěž o nejsilnějšího člověka. Nová verze hitu Netflixu ale diváky pořádně naštvala
Měla to být soutěž o nejsilnějšího člověka. Nová verze hitu Netflixu ale diváky pořádně naštvala

Stovka fyzicky zdatných soutěžících, extrémní disciplíny a jediný vítěz. Italská verze populární reality...

Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje
Návrat SuperStar vyvolal bouřlivé reakce a porota budí vášně. Ewa Farna schytává kritiku, Calin překvapuje

Letošní návrat SuperStar měl být velkou televizní událostí. Po čtyřech odvysílaných dílech už je ale jasné,...

Belmondo před kamerou riskoval život. Málokdo ale tušil, jakými bolestmi si legendární herec procházel
Belmondo před kamerou riskoval život. Málokdo ale tušil, jakými bolestmi si legendární herec procházel

Pro filmové fanoušky byl symbolem odvahy, mužnosti a nezdolné energie. Jean-Paul Belmondo skákal z vlaků,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.