130 milionů zhlédnutí a spousta cen Emmy. Netflix oznámil 5. řadu svého politického hitu, který má hodnocení 96 %

Netflix ve čtvrtek 29. října oznámil na svém magazínu
Tudum, že Diplomatické vztahy budou pokračovat 5. řadou. Rozhodl se jen dva týdny po premiéře čtvrté řady, jejíchž osm dílů vyšlo naráz 15. října.
V čele seriálu zůstává jeho tvůrkyně a showrunnerka
Debora Cahn, která zná politické zákulisí jako málokdo, psala scénáře pro Západní křídlo i pro Ve jménu vlasti (Homeland). Právě to je na Diplomatických vztazích znát. Velká politika se tu řeší na chodbách a v ložnicích stejně často jako u jednacího stolu. Foto: Nick Wall/Netflix Foto: Nick Wall/Netflix Foto: Erika Kuenka/Netflix Foto: Erika Kuenka/Netflix Foto: Nick Wall/Netflix Foto: Clifton Prescod/Netflix Třetí místo na světě a 130 milionů zhlédnutí
Rozhodnutí Netflixu nikoho nepřekvapí. Čtvrtá řada se ve druhém týdnu po premiéře dostala na třetí místo globálního TOP 10 a do žebříčku nejsledovanějších pořadů se zapsala v 63 zemích. Od premiéry v roce 2023 strávil seriál v globálním TOP 10 celkem třináct týdnů, objevil se v žebříčcích 87 zemí a nasbíral přes 130 milionů zhlédnutí.
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What's on Netflix se podíval i na čísla za první dva týdny. Nová řada odstartovala na pátém místě žebříčku anglicky mluvených seriálů se 4,8 milionu zhlédnutí a po druhém týdnu jich měla 10,3 milionu. Třetí řada byla po stejné době o kousek dál, na 11,1 milionu, a nakonec se zastavila na 14,3 milionu.
Diplomatické vztahy navíc sbírají ceny. Keri Russell si za třetí řadu odnesla Actor Award (dříve cena SAG) pro nejlepší herečku v dramatickém seriálu a
Allison Janney letos proměnila nominaci na Emmy za vedlejší roli. Seriál sbíral nominace také na Zlaté glóby nebo ceny Critics Choice, připomíná americká edice magazínu Time Out.
ČTĚTE TAKÉ: Tohle nikdo nechce možná neskončí ani čtvrtou řadou. Tvůrkyně má s hitem Netflixu větší plány O čem jsou Diplomatické vztahy?
Hlavní hrdinkou je Kate Wylerová (Keri Russell), zkušená diplomatka, kterou nečekaně pošlou jako americkou velvyslankyni do Londýna. Do funkce se nehrnula a místo práce v terénu ji čekají mezinárodní krize, britská politika a k tomu manželství s Halem Wylerem (
Rufus Sewell). Ten má v diplomacii zvučné jméno a stát stranou mu nikdy moc nešlo. Foto: Netflix
Ve hře je dnes i Bílý dům. Prezidentku Grace Pennovou hraje Allison Janney a jejího manžela Todda
Bradley Whitford, takže pamětníci Západního křídla si tu užijí setkání po letech. V dalších rolích se objevují Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah nebo Rory Kinnear jako britský premiér Nicol Trowbridge.
Čtvrtá řada podle traileru pořádně přitvrdila. Kate se v ní ocitá na hraně otevřeného střetu s vlastní vládou a manželské hádky Wylerových mají najednou dopad na celý svět. Natáčelo se podle webu What's on Netflix v první polovině letošního roku v Londýně.
A jak seriál hodnotí Češi?
Čeští diváci dávají Diplomatickým vztahům na
ČSFD 77 %, ovšem 4. řada má dokonce 80 %. Jde popravdě o jeden z mála seriálů, který s novými řadami nabývá na kvalitě. Seriál je u nás na Netflixu s českým dabingem i titulky, takže se do něj můžou pustit i ti, kdo politické drama v originále nedávají.
Zahraniční kritici šetří chválou ještě méně. Když jsme o čtvrté řadě psali v polovině října, měla na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes čistých 100 %. Teď je to 96 % od kritiků a 87 % od diváků, což je pořád skvělý výsledek.
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Celý seriál má na stejném webu 93 % od kritiků a 77 % od diváků. Nejlépe zatím dopadla třetí řada s 97 %. Kritici chválí hlavně to, jak seriál míchá velkou politiku s manželskou ponorkou. Podle jejich shrnutí jde o rozpustile zábavnou hru o moc, ega a přelétavá spojenectví, ve které by diplomatickou pomoc potřebovaly i samotné manželské páry.
Foto: Clifton Prescod/Netflix Kdy vyjde 5. řada Diplomatických vztahů na Netflixu?
Seriál se zatím držel podzimního rytmu. Druhá řada vyšla na konci října 2024, třetí v polovině října 2025 a čtvrtá letos 15. října. Uvidíme tedy, zda se dočkáme v říjnu 2027, nebo si tentokrát budeme muset počkat o něco déle.
Foto: Netflix
Zdroje: Netflix, TVLine, Variety, What's on Netflix, Time Out, Rotten Tomatoes, ČSFD
1. Třetí místo na světě a 130 milionů zhlédnutí. Netflix oznámil 5. řadu politického hitu, který má u kritiků 96 %
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