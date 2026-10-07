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125 zápasů, 91 gólů. Kane už není jen nejlepší střelec Anglie, útočí i na její poslední velký rekord

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Harry Kane vyrovnal se 125 reprezentačními starty rekord Petera Shiltona a jubileum oslavil dvěma góly při výhře Anglie 3:0 nad Českem. U útočníka je ale důležitější něco jiného: ve 33 letech se do historických tabulek neposouvá jako vysloužilá legenda, nýbrž jako hráč, na kterém stále stojí anglický útok.
125 zápasů, 91 gólů. Kane už není jen nejlepší střelec Anglie, útočí i na její poslední velký rekord

125 zápasů, 91 gólů. Kane už není jen nejlepší střelec Anglie, útočí i na její poslední velký rekord

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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