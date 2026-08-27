11letá holčička popadla mikrofon a zastavila celý supermarket svým zpěvem. Přidali se i policisté, kteří tam přijeli zasáhnout

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11letá holčička popadla mikrofon a zastavila celý supermarket svým zpěvem. Přidali se i policisté, kteří tam přijeli zasáhnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Děvče v americkém supermarketu svým zpěvem zastavilo všechny zákazníky. Dokonce se k tomu přidala i policie. Jednalo se o tradiční vánoční akci. Některé děti jsou opravdu talentované již od útlého věku. Rodiče tomu přispívají jejich [...]...
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Zdroj: Fotografie: Rawpixel
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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