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10 zásadních filmů Olivera Stonea. Osobitý tvůrce válečných majstrštyků slaví 80 let

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Veterán z Vietnamu Oliver Stone začínal jako tvůrce obskurních hororů, z nichž si můžeme pamatovat například Ruku s Michaelem Cainem, nicméně také napsal scénáře k peckám Zjizvená tvář a Půlnoční expres. V polovině osmdesátých let se etabloval jako jeden z nejzajímavějších amerických filmařů.  Dnes slaví 80 let, a tak je načase připomenout si jeho nejzásadnější kousky.
10 zásadních filmů Olivera Stonea. Osobitý tvůrce válečných majstrštyků slaví 80 let

10 zásadních filmů Olivera Stonea. Osobitý tvůrce válečných majstrštyků slaví 80 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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