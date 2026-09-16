10 zásadních filmů Olivera Stonea. Osobitý tvůrce válečných majstrštyků slaví 80 let

Četa
Válečné drama Četa sleduje osudy zprvu naivního Taylora (Charlie Sheen), který se dobrovolně přihlásí na misi ve Vietnamu. Peklo nesmyslného konfliktu připraví mladíka o všechny iluze. Ideály se rozpadají, armáda je jen tak funkční, jako její jednotliví vojáci a tvrdý seržant Barnes (Tom Berenger), jehož vnímá jako autoritu a schopného chlapa, se projeví jako chladnokrevné monstrum. Časem přilne k o dost svobodomyslnějšímu seržantu Eliasovi (Willem Dafoe), nakonec ale sám pozná, že lidská krutost začíná tam, kam sahá schopnost snášet utrpení.
Oliver Stone
Stone byl sám nasazený ve vietnamském konfliktu a do filmu promítl vlastní zkušenosti. Tomu přizpůsoboval i vedení herců. Snímek byl natáčen chronologicky, jak jdou jednotlivé scény za sebou. Herec, jehož postava zemřela, opustil natáčení, a tak se herci snáze vžívali do prožitku vojáků, kteří přišli o kamaráda.
Wall Street
Slavný korporátní thriller opět uvádí Charlieho Sheena do světa, který mu rozbije všechny iluze. Tentokrát jako Bud Fox proniká do světa burziánů, kde jej pod křídla vezme velký hráč Gordon Gekko (Michael Douglas). Budovi rostou schopnosti, renomé i hřebínek, a příliš pozdě si uvědomí, že finančník s ostrými lokty je především bezohledný manipulátor, který dostal zálusk na firmu jeho otce (Martin Sheen). Michael Douglas si z filmu odnesl Oscara.
Narozen 4. července
Psychologickým dramatem se Stone vrátil k tématu války ve Vietnamu. Tentokrát se nesoustředí na okamžik, kdy se vojáci ocitli v džungli odříznutí od civilizace a jakýchkoli hodnot, ale odpovídá na otázku, co bylo potom. Ron Kovic (Tom Cruise) se nadšeně přihlásil do války. Vrátil se ale ochrnutý a traumatizovaný a jeho víra, že to celé mělo smysl, je spíš obranný mechanismus než pevné přesvědčení. Znovu si zvyká na obyčejný život, rodinu a rodné město, učí se ale žít také s postižením a vinou za osudovou chybu během nepřehledné situace. Snímek byl natočen podle stejnojmenného autobiografického románu Rona Kovice a vypráví o tom, jak po hrůzných událostech války žít sám se sebou, což může být těžší otázkou než jak přežít válku.
Doors
Hudební životopisný snímek si s historickou přesností příliš hlavu nelámal, nicméně jako film o jedné z nejslavnějších rockových kapel funguje Doors perfektně. Psychedelická hudba, poezie, stav vědomí změněný drogami a střet individualistického umění s nástrahami komerce jsou hlavními tématy trudného příběhu umělce, který se nechal pohltit sám sebou. Stoneův film vystavuje psychedelické scény i civilní momenty tak, aby do nich zakomponoval nejznámější písně Jima Morrisona (Val Kilmer) a propojil tak hudbu významově s příběhem. Ať už jde o životní milníky nebo drogový rauš, často buduje příběhové zvraty v souladu se soundtrackem. Zároveň vystavuje příběh o umění a hranici, kdy se upřímný umělecký záměr mění v pózu a potřebu budovat značku.
Nebe a země
Stone se k vietnamské válce vrátil potřetí a opět z jiného pohledu. Tentokrát zadaptoval biografickou knihu Le Ly Hayslip (Hiep Thi Le), která prožila peklo ze strany jihovietnamských sil i Vietcongu. Po válce si ji do Ameriky odveze veterán Steve (Tommy Lee Jones), jenže její útrapy nekončí. Steve si z Vietnamu nepřivezl jen Le Ly, ale také válku, a tak se soužití dvou traumatizovaných bytostí mění v peklo pro oba. Snímek uzavírá Stoneovu pomyslnou vietnamskou trilogii a tentokrát ukazuje bolest, již pocítili obyvatelé Vietnamu.
JFK
Slavný politický thriller byl jedním z největších Stoneových příspěvků do politických debat. Pátrání prokurátora Jima Garrisona (Kevin Costner) po okolnostech smrti amerického prezidenta Johna F. Kennedyho je natočené tak, že kombinuje fikční scény s dokumentárními záběry, a to tak, že se hranice mezi nimi vymazává. Zároveň snímek tak přesvědčivě vykresluje konspiraci, že dokáže diváka pohltit a navodit mu přesvědčivou paranoiu. Z velké části je film Stoneova fabulace, nicméně na diváky tak zapůsobil, že vyvolal společenskou debatu, která vyústila ve federální zákon o zveřejnění informací. Přestože některá tvrzení předložená filmem se po letech povedlo vyvrátit, teze, že Kennedyho nechala zabít vlastní vláda, mezi veřejností stále převládá.
Takoví normální zabijáci
Spojení s Quentinem Tarantinem vyústilo ve svébytné dílo s výrazným střihem a hravou formou. Pár narušených osobností Mickey (Woody Harrelson) a Mallory (Juliette Lewis) zavraždí dívčiny rodiče a vydá se na pouť Amerikou, nechávaje za sebou krvavou stopu. Jenže tohle není příběh jako Bonnie a Clyde, Pravdivá romance nebo Zapadákov. Tohle je brutální satira na způsoby, jakým média pojímají krvavé události. Bezohledný producent (Robert Downey Jr.) se příběhu vraždícího páru chytí a chce z něho udělat senzaci, zatímco vyšinutý kriminalista Scagnetti (Tom Sizemore) chce hlavně trofej. Film vyloženě tematizuje způsob, jakým média události zkreslují, a ukazuje to v rámci vyprávění. Některé scény jsou snímány dokumentární černobílou kamerou, jiné jako psychedelický trip. Momenty, kdy Mallory týrá její otec (Rodney Dangerfield) jsou natočeny jako rodinný sitcom a ke slovu přicházejí i animované sekvence. Vrcholně cynický film Tarantino nakonec nenáviděl, Stone nechal z jeho původní vize jen málo.
U-Turn
Film Noir od Olivera Stonea je přesně ten typ filmu, který vám chybí. Bobby (Sean Penn) veze splátku dluhu pro obávaného gangstera, jenže se mu porouchá auto a zůstane v městečku Superior. Obyvatelé městečka jsou zákeřní, vyšinutí a bizarní a Bobby se postupně nechá zatáhnout do sítě intrik, vražd a incestu. Superior je místo, kde jako by se ho všechno pokoušelo zabít, od místních buranů, přes soka v lásce a náhodně se zjevivší tarantuli až po jeho vlastní auto. Zběsilý střih a černý humor pak z U-Turn vytvářejí o to větší pocit, že se divák propadl společně s hrdinou do pekel.
Vítězové a poražení
Tony D’Amato (Al Pacino) je trenérem fotbalových miamských Žraloků a nemá šťastné období. Jeho tým prohrává zápas a nový přírůstek Beamen (Jamie Foxx) se prosadí jen díky zranění spoluhráče. Zároveň je tu majitelka klubu Christina (Cameron Diaz), s níž má Tony pravidelně konflikty. Beamen se nakonec stane hvězdou, což si vybírá daň na jeho osobnosti, a Tony se ve snaze vyburcovat tým k úspěchu noří do sportovní špíny. Fotbalový tým se stává nepříjemným prostředím pomocí detailů a zpomalených záběrů, jež podkreslují pudovost sportovců a postupný pád na morální dno za účelem výhry.
Divoši
Hrdiny adaptace románu Dona Winslowa jsou buddhista Ben (Aaron Taylor-Johnson), válečný veterán Chon (Taylor Kitsch) a svobodomyslná O (Blake Lively). Společně žijí v polyamorickém svazku a živí se prodejem marihuany. O jejich byznys projeví zájem mexický kartel, vedený tvrdou Elenou (Salma Hayek), protagonisté však fúzi odmítnou. Elena pak pověří svého hlavního zabijáka Lada (Benicio Del Toro), aby O unesl a přinutil je ke spolupráci i tak. Chon a Ben se ale nevzdávají lacino. Stone oživuje vyprávění pomocí kreativního střihu, práce s brutalitou a střídáním perspektiv, přičemž neukazuje jen standardní kriminálku o únosu, ale komplexní obraz toho, jakou si zločin vybírá daň na životě. Zároveň využívá nespolehlivého vypravěče a vede diváka k dojmům, které následně tvrdě vyvrátí.
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Zdroj: Kinobox