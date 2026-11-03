10 rostlin, kterým vyhovuje ložnice vytopená jen na 17 °C. Některé právě v chladu nasazují poupata a kvetou celou zimu

Na konci listopadu stojí v mnoha českých bytech na parapetu ložnice vánoční kaktus a bez povšimnutí nasazuje poupata. Většinou se mu nikdo zvlášť nevěnuje. Pomáhá mu přesně to, co majitel považuje za nedostatek: nižší teplota, krátký den a večery bez rozsvícené lampy. Podle britské Královské zahradnické společnosti (RHS) potřebuje Schlumbergera na podzim pokles na 12 až 15 °C, jinak květy nezaloží. Podobně se chová celá skupina pokojovek, které v přetopeném obýváku chřadnou a v chladnější místnosti se probouzejí k životu. Spojili jsme pěstitelské profily RHS, Newyorské botanické zahrady (NYBG), poradenských služeb amerických univerzit a veterinárních databází a sestavili z nich desítku rostlin pro byty, kde teploměr ukazuje 10 až 18 °C. K ní přidáváme přehled oblíbených druhů, které do takových podmínek nepatří.
Chlad jako spouštěč květů: co se v rostlině děje
U vánočního kaktusu se sčítají tři vlivy: nižší teplota, kratší den a dlouhá nerušená noc. Dohromady fungují jako podzimní znamení, že nastal čas tvořit květní pupeny. RHS v prosincových radách výslovně upozorňuje, že teplota nad 18 °C nebo umělé světlo po setmění tvorbu poupat brzdí. Kaktus u televize v obýváku proto často zůstane jen zelený, zatímco jeho dvojče v chladné ložnici rozkvete.
Klívie postupuje jinou cestou ke stejnému výsledku. Od listopadu do února jí prospívá zimní klid kolem 10 °C se skromnou zálivkou. Vegetativní růst se zpomalí a rostlina šetří síly na jarní květenství. Když ji po této pauze přesunete na světlo do zhruba 16 °C, odmění se oranžovými trsy.
Brambořík zase v chladu déle kvete. NYBG uvádí, že při dobré péči vydrží kvést kolem tří měsíců, kdežto v teplém pokoji se mu poupata rozvíjejí ztěžka a listy žloutnou.
Pro většinu výběru je 17 °C bezpečná a často dokonce příznivá hodnota. Spodní hranici 10 °C ovšem dobře zvládnou jen některé druhy, typicky aspidistra a klívie ve vegetačním klidu. U begonie a bramboříku už taková teplota představuje riziko.
Šest kvetoucích druhů na zimní parapet Vánoční kaktus (Schlumbergera): Podle RHS kvete hlavně od konce listopadu do konce ledna. V době květu snese 18 až 20 °C, na podzim si ale žádá chlad. Vyplatí se kupovat exemplář plný poupat, kvetení pak vydrží déle. Při převozu ho chraňte před mrazem, protože prudké ochlazení vyvolává opad poupat. Brambořík (Cyclamen persicum): Minimum má 13 až 16 °C, v praxi se mu daří při 13 až 18 °C. Potřebuje jasné filtrované světlo a zálivku spodem, hlíza nesmí stát ve vodě. Begonie Elatior (Begonia × hiemalis): Je vyšlechtěná pro zimní kvetení. Nejdéle kvete při 15,5 až 18,3 °C. Zalévá se až po oschnutí vrchní vrstvy substrátu a přebytek z misky se po čtvrthodině vylije. Pokojová azalka (Rhododendron simsii): Chce chladnou a vlhčí místnost a dešťovou vodu. Úplné přeschnutí trestá zakrnělými nebo opadanými poupaty. Kamélie (Camellia japonica): RHS ji řadí k rostlinám pro chladné zimní zahrady s minimem kolem 5 °C. Kvete od zimy do jara, přesný termín určuje odrůda. Nejlépe se jí daří na zasklené verandě nebo v hodně chladné světlé místnosti s kyselým substrátem. Klívie (Clivia miniata): Je robustní a nenáročná, pokud dostane svůj zimní odpočinek kolem 10 °C. Kvete na jaře až začátkem léta. Zeleň do chodby a polostínu ložnice
Kvetoucí sortiment potřebuje světlo. Tmavší kouty, předsíně a schodiště ale nemusí zůstat holé, zaplní je listové druhy s pověstí nezničitelnosti.
Aspidistra si přezdívku „litinová rostlina“ vysloužila právem. RHS jí přisuzuje rozmezí 5 až 20 °C, toleranci ke slabému světlu i k občasnému zanedbání. Do chladné ložnice nebo průchozí chodby se hodí ze všech jmenovaných nejlépe.
Břečťan obstará převislou zeleň na polici, skříni nebo v závěsném květináči. Snese menší světlo a zalévá se, až proschnou horní centimetry substrátu. Zdroj fotografie: Pixabay
Zelenec zvládne běžné bytové podmínky, minimum má zhruba 10 °C. V zimě roste pomaleji, a proto chce méně vody. Hnědé špičky listů mívají na svědomí sucho, nízká vlhkost vzduchu, chlór či fluor ve vodě nebo přehnojení.
Araukárie ztepilá, kterou mnozí znají jako pokojovou jedličku, dodá místnosti vertikální jehličnatou dominantu. Poradenská služba Univerzity v Missouri ji počítá mezi pokojovky, kterým svědčí chladnější noci. Na světlém místě bez sálavého tepla vydrží roky. Přehled pro český byt: teplota, světlo, zálivka a mazlíčci
Rostlina Teplota Světlo Zálivka v zimě Citlivost na radiátor Psi a kočky Vánoční kaktus podzim 12 až 15 °C, v květu do 20 °C jasné nepřímé při poupatech mírně, jinak omezit vysoká, opad poupat nízké riziko, trávicí potíže Brambořík 13 až 18 °C jasné filtrované spodem, bez stojaté vody vysoká toxický, hlavně hlíza Begonie Elatior 15,5 až 18 °C jasné po oschnutí vrchní vrstvy střední toxická Azalka chladná místnost světlé dešťová voda, nepřeschnout vysoká vysoce riziková Kamélie veranda nad 5 °C světlé dešťová voda, kyselý substrát vysoká netoxická Klívie klid kolem 10 °C, pak 16 °C světlé bez přímého slunce v klidu velmi střídmě střední toxická Aspidistra 5 až 20 °C stín až polostín mírná vlhkost nízká netoxická Břečťan chladnější místo polostín až světlo po proschnutí povrchu střední toxický Zelenec od 10 °C jasné nepřímé střídmě střední, hnědé špičky netoxický Araukárie chladnější noci jasné mírně vysoká raději mimo dosah
Domácnost se zvířaty by se neměla spoléhat na obecnou nálepku „bezpečná pokojovka“. Podle seznamu
ASPCA pro kočky a individuálních profilů obsahuje begonie rozpustné oxaláty soustředěné hlavně v podzemních částech. Klívie nese alkaloid lykorin a brambořík je nejjedovatější v hlíze. Azalky a rhododendrony patří mezi vysoce rizikové skupiny. Kamélie, aspidistra a zelenec naopak figurují mezi netoxickými druhy.
Největší potíže v zimě obvykle nezpůsobuje chlad samotný. Univerzita v Missouri ve své
příručce o pokojových rostlinách varuje před horkým proudem vzduchu od radiátoru pod oknem, který spaluje okraje listů a vyvolává opad. U skla přitom bývá podstatně chladněji než uprostřed pokoje. Vyplatí se proto měřit teplotu přímo u květináče, ráno i večer. Pokud jiné místo než parapet nad topením nemáte, pomůže izolační podložka, odstup od skla a miska s vlhkými oblázky. Větrejte krátce a tak, aby průvan nešel přes rostliny. Přihnojování odložte, dokud se neobjeví nové výhony. Tropické favoritky, kterým patří vytápěný pokoj
Řada seznamů „rostlin do chladu“ obsahuje druhy, které při 15 °C sotva přežívají:
Toulitka (Anthurium): RHS jí přisuzuje ideál 16 až 30 °C. Při 10 °C a méně utrpí poškození, nebo dokonce uhyne. Africká fialka: Poradenská služba Purdueovy univerzity doporučuje noční teploty 18 až 21 °C a varuje před prochladnutím listů. Zamiokulkas: Optimum má 18 až 26 °C, minimum 15 °C. Filodendron: Vyžaduje alespoň 15 °C a citlivě reaguje na studený průvan. Lopatkovec: RHS ho vede v kategorii mrazuvzdornosti H1B. Lépe snáší stabilní teplo a při požití škodí. Sleziník (Asplenium nidus): Potřebuje vlhko a jasné nepřímé světlo. Na suché studené chodbě by strádal víc než aspidistra.
Od pokojovek v ložnici nečekejte ani čistší vzduch. Studie Cummingse a Waringové v časopise Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology spočítala, že k vyrovnání běžné výměny vzduchu by bylo zapotřebí 10 až 1 000 rostlin na metr čtvereční podlahy. Jejich přínos spočívá v zimní atmosféře, sezonním květu a pocitu živé zeleně.
Nejvíc z chladné místnosti vytěžíte, když na světlý parapet bez radiátoru postavíte kvetoucí druhy a do polostínu chodby nebo ložnice listové rostliny. Desítka je redakční výběr sestavený z profilů jednotlivých druhů, žádná autorita ji jako hotový seznam nevydává. Kamélie a azalky se nejlépe cítí na chladné verandě a termín jejich kvetení závisí na odrůdě, zatímco 10 °C bez potíží snesou jen aspidistra a odpočívající klívie.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková