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10 otázek o obchodech a službách, které z měst téměř zmizely: Tento retro test zaskočí i většinu pamětníků

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o starých obchodech, službách a provozovnách, které z českých měst pomalu mizí nebo už zmizely úplně. Pamatujete na ně?
Fotografie z dob socialismu

Fotografie z dob socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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