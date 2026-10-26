10 otázek o obchodech a službách, které z měst téměř zmizely: Tento retro test zaskočí i většinu pamětníků

Pamatujete si ještě na obchody, značky a služby, které kdysi patřily k běžnému životu v Československu? Otestujte si paměť v našem retro kvízu a zjistěte, kolik toho víte o někdejších provozovnách a podnicích.
Když se řekne Československo, mnozí si vybaví nejen fronty před obchody a zboží, na které se někdy dlouho čekalo, ale také známé názvy prodejen, podniků a služeb. Některé z nich byly tak běžnou součástí každodenního života, že si lidé ani neuvědomovali, jak výrazně se jednou promění nabídka na trhu. Jiné značky si naopak vybudovaly pověst, která přetrvala celé generace. V našem kvízu na In-Lifestyle budete moci zavzpomínat na Jednotu či OP Prostějov.
Obchody, na které už člověk narazí jen zřídka
Za první republiky fungovala řada soukromých firem a obchodních společností, z nichž některé se proslavily i za hranicemi tehdejšího Československa. Po únoru 1948 se však hospodářství postupně proměnilo. Soukromé podnikání bylo výrazně omezeno, řada firem byla znárodněna a výroba i distribuce se začaly řídit centrálním plánováním. O tom, co se bude vyrábět, v jakém množství a kam se zboží dostane, tak ve velké míře rozhodovaly státní orgány.
Mnoho známých značek proto fungovalo pod státními podniky, výrobními družstvy nebo jinými organizacemi. Zákazníci přitom často znali především název na výloze, nikoli podnik, který za ním stál. V ulicích měst a obcí se objevovaly specializované prodejny, obchodní domy i provozovny nabízející nejrůznější služby. Některé měly jednotné označení po celé republice, jiné byly spojené s konkrétním regionem nebo druhem zboží.
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Po roce 1989 se hospodářství začalo měnit znovu. Státní podniky se privatizovaly, některé značky získaly nové majitele a další postupně zanikly. Změnil se také způsob nakupování a řadu někdejších provozoven nahradily supermarkety, obchodní centra či internetové obchody. Dokážete si ještě vzpomenout, co se skrývalo za názvy, které kdysi patřily k běžnému životu? Vyzkoušejte si náš retro kvíz a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve starých československých značkách, obchodech a službách.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČeskáTelevize, Pražský deník, Wikipedie
Tento příspěvek 10 otázek o obchodech a službách, které z měst téměř zmizely: Retro test, který zaskočí i pamětníky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.