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10 let nevylezla z domu. Když v televizi uviděla vraha své sestry, políčila na něj vlastní past

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Nový německý psychologický thriller Past (The Trap) nabízí nepříjemnou podívanou. Seriál natočený podle bestselleru ukáže mrazivou hru mezi bolestivými vzpomínkami a manipulací. Hollywood o něj měl zájem už před deseti lety.
10 let nevylezla z domu. Když v televizi uviděla vraha své sestry, políčila na něj vlastní past

10 let nevylezla z domu. Když v televizi uviděla vraha své sestry, políčila na něj vlastní past

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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