10 let nevylezla z domu. Když v televizi uviděla vraha své sestry, políčila na něj vlastní past

Napínavých
kriminálek není nikdy dost. Novinka Past (The Trap), podle stejnojmenného románu spisovatelky Melanie Raabe, je o složité síti lží a hlavně vraždě, za kterou by mohl stát kdokoli.
Známá spisovatelka Lisa Konradová (Friederike Becht) neopustila svůj dům téměř deset let od chvíle, kdy byla svědkem vraždy své vlastní sestry Anny. Když však v televizi uvidí jejího vraha, rozhodne se ho sama dostat a jako návnadu použije sama sebe. Zápletka psychologického
thrilleru Past (The Trap) už na první pohled vypadá jako jeden ze seriálů Netflixu, u nichž se „jen jedna epizoda“ může rychle proměnit v celovečerní maraton. Foto: Netflix Foto: Netflix Tvůrčí tým umí divy
Tvůrci
seriálu jsou autoři kousku Milé Dítě (Dear Child) – Isabel Kleefeld, Tom Spiess a Friederich Oetker. Ti se opět spojili, aby natočili další drásavou psychologickou jízdu. Příběhem německého thrilleru Milé Dítě je dokonalá rodina, jejíž život se řídí přísnými pravidly – od přesně stanovených časů vykonávání potřeby, hygieny a spánku až po povinné rituály při příchodu otce, které odhalují znepokojivou kontrolu. Děti vyrůstající v izolovaném domě bez oken vnímají násilí a tresty vykonávané otcem na matce jako součást života. Zlom ale nastává poté, co se Leně podaří uprchnout.
Seriál
Milé Dítě má aktuálně na Kinoboxu hodnocení 76 % a těšil se velkému úspěchu nejen v Německu. Nový šestidílný kousek by tedy měl být v podobném stylu. Velmi napínavý, nepředvídatelný a znepokojující. Foto: Netflix
V obsazení se kromě hlavní herečky dále objeví Hans Löw jako novinář Robert Lenzen, Matthias Brandt jako vydavatel Norbert Rudow, Miriam Ohlmeyer jako fiktivní postava Sophie, Josephine Thiesen jako sestra Lisy a Malaya Stern Takeda jako Lisina asistentka Yuma.
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Do jaké míry však může Lisa důvěřovat své vlastní paměti? Zde se právě dozvíme, že Past nebude obyčejnou kriminálkou, ale příběhem odehrávajícím se ve čtyřech různých úrovních reality: Lisina současnost, její vzpomínky, představivost a román, který píše přímo v rámci samotného příběhu.
Díky tomu může seriál nabídnout něco, co dělá psychologické thrillery obzvláště znepokojivými: nenechává nás jen v nejistotě ohledně toho, kdo lže, ale zpochybní i to, jestli se dění na obrazovce vůbec koná.
Hollywood chtěl natočit Past již před deseti lety
Debutový román Melanie Raabe, The Trap, vyšel v roce 2015 a velmi rychle na sebe upoutal mezinárodní pozornost. Příběhu si tehdy všiml i Hollywood a začal připravovat filmovou adaptaci. Sony projekt oficiálně oznámilo v roce 2016 s Phyllis Nagy jako scenáristkou. Nagy byla krátce předtím nominována na Oscara za scénář k filmu Carol. Později byl k projektu jako režisér připojen Mark Pellington, známý díky thrillerům jako Miluj bližního svého (Arlington Road) a Proroctví z temnot (Mothman Prophecies). Tato verze se však do kin nikdy nedostala.
O více než deset let později se děje něco, co ke knize lépe sedí. Místo hollywoodského bijáku se z německého bestselleru stává německojazyčná minisérie Netflixu – točena týmem, který dokázal, že německý psychologický thriller může uspět po celém světě.
Foto: Netflix Úspěch má seriál už nyní, ale z jiných důvodů
Seriál již obdržel neobvyklé ocenění, ačkoli diváci ho ještě neviděli. Na
Fair Film Awards 2026 zvítězila Past v kategorii seriálů s celkovým skóre 1,37. Hodnocení se však nezaměřuje na herecké výkony, scénář ani kameru, ale na pracovní podmínky v zákulisí. Filmaři hodnotí kritéria, jako jsou pracovní doba, smlouvy, mzdy, psychická zátěž, bezpečnost práce, rovné příležitosti, profesionalita či diverzita. Pobaví tedy to, že produkce, která si klade za cíl vyvolat na obrazovce maximální psychickou zátěž, byla oceněna za obzvláště férové pracovní podmínky za kamerou.
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Traumatizovaná žena věří, že našla vraha své sestry, dobrovolně ho pozve do svého odlehlého domu a snaží se z něj vymámit pravdu. Zároveň si sama začíná být stále méně jistá, zda lze ještě jasně oddělit její paměť, představivost a příběh, který právě píše.
Seriál Past (The Trap) dorazí na Netflix 13. října.
Zdroje: Netflixer, , Netflix , What's on Netflix Kinobox, Fashion Street Berlin
Hodnocení na
Kinoboxu: 76 %