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1 polévková lžíce do kbelíku vlažné vody. Dlaždice ve vašem domě se budou lesknout jako křišťál

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Dlažba je čerstvě vytřená, a přesto po uschnutí působí šedivě a unaveně. […]
1 polévková lžíce do kbelíku vlažné vody. Dlaždice ve vašem domě se budou lesknout jako křišťál

1 polévková lžíce do kbelíku vlažné vody. Dlaždice ve vašem domě se budou lesknout jako křišťál

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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