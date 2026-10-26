1 polévková lžíce do kbelíku vlažné vody. Dlaždice ve vašem domě se budou lesknout jako křišťál

Dlažba je čerstvě vytřená, a přesto po uschnutí působí šedivě a unaveně. Instinkt velí přidat příště do vody víc čisticího prostředku. Právě tím si ale lesk spíš vezmete. Přirovnání ke křišťálu je sice nadsázka, viditelný rozdíl však může udělat jedna levná přísada, kterou má doma skoro každý.
Víc saponátu, méně lesku
Když dlaždice zešednou, obvykle na nich zůstaly zbytky čisticích prostředků. Každé další vytírání na podlahu přidá tenkou vrstvu, na které ulpívá špína. Vzniká matný povlak, který nezmizí, ani když vytíráte častěji.
Pomoc je jednoduchá. Podlahu několikrát přejeďte jen čistou teplou vodou. Pěna, která se při tom objeví ve vodě, je dobré znamení, protože se rozpouští stará vrstva. Opakujte to, dokud se pěna nepřestane tvořit. Pak máte čistý základ pro trik z nadpisu. Také po běžném mytí saponátem se vyplatí podlahu opláchnout čistou vodou.
Přečtěte si také: Nemáte na půdě tyhle staré časopisy po prarodičích. Stály 7 Kč v trafice a dnes za ně sběratelé z Německa platí až 69 000 Kč Co v kbelíku udělá aviváž
Onou přísadou je obyčejná aviváž, tedy tentýž přípravek, který lijete do pračky. Jako první si všimnete vůně, místnost začne vonět podobně jako čerstvě vyprané prádlo. Druhý efekt se ukáže, až podlaha oschne. Aviváž na dlaždicích nechá velmi slabou vrstvičku a ta jim dodá decentní lesk.
Trik se osvědčuje na hladkých omyvatelných površích. Počítat s ním můžete u glazované keramické dlažby, lina, vinylu i PVC. Hodí se tedy třeba do kuchyně nebo do předsíně s lesklými dlaždicemi.
Od smetáku po suchý mop
Než se pustíte do vytírání, podlahu vysajte nebo zameťte. Co na ní volně leží, by se jinak pod mopem roznášelo po celé místnosti a ostřejší zrnka by mohla povrch dlaždic poškrábat. Během práce hlídejte i vodu v kbelíku, a jakmile zešedne, vyměňte ji za čistou.
Přečtěte si také: Nemáte doma tuhle lampičku z ČSSR? V cizině dnes stojí téměř 300 dolarů Před vytíráním podlahu nejdřív vysajte nebo zameťte, jinak mop roznáší nečistoty a ostřejší zrnka mohou povrch podlahy poškrábat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na plný kbelík vlažné nebo teplé vody pak bohatě vystačí jediná polévková lžíce aviváže. Postupujte takto:
Aviváž ve vodě rozmíchejte. Namočte mop, pořádně ho vyždímejte a vytřete celou plochu. Tentokrát vynechte závěrečné přetření čistou vodou, protože tenká vrstvička aviváže má na dlaždicích zůstat. Podlaha pak oschne sama. Kdo chce lesk ještě zvýraznit, projede podlahu nakonec čistým suchým mopem.
Lžíci je dobré brát doslova a aviváž do kbelíku pečlivě odměřit. Při větší dávce zůstane podlaha po uschnutí lepkavá.
Přečtěte si také: Zapomeňte na obyčejný okap: Japonci vymysleli zajímavější řešení Pozor, ať podlaha neklouže
Prostředky s pečujícími přísadami mohou při dlouhodobém používání zanechat na dlažbě vrstvu, která lepí a klouže. Podobně se může chovat i aviváž, když ji do vody přidáváte při každém vytírání. Mezi jednotlivými vytíráními s aviváží proto podlahu občas umyjte jen čistou vodou.
Po mokré podlaze nechoďte, dokud neoschne. Kde doma žijí malé děti nebo starší lidé, ověřte po zaschnutí, že dlažba neklouže. Když už podlaha lepí nebo klouže, vraťte se k postupu ze začátku článku a několikrát ji přejeďte čistou teplou vodou.
Mop z mikrovlákna nechte stranou
Jedna věc se při tomto triku snadno přehlédne. Návleky a hadry z mikrovlákna se s aviváží nesnášejí. Aviváž vlákna obalí a ta potom hůř nasávají vodu a méně účinně sbírají nečistoty. Výrobci mopů proto radí prát návleky bez ní.
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Na vytírání s aviváží tak raději vezměte klasický třásňový mop nebo obyčejný hadr na podlahu. Mikrovláknový mop si nechte na dny, kdy vytíráte jen čistou vodou.
Mramor ani citlivá dlažba to neocení
Ne každá podlaha snese domácí pokusy. Mramor a další přírodní kámen jsou citlivé materiály, na které patří jen prostředky vyvinuté přímo pro kámen, ideálně ty, které doporučí výrobce nebo prodejce podlahy. Univerzální čističe z drogerie jim spíš uškodí, protože kámen špatně snáší kyseliny i agresivnější chemii. Na mramor nepatří ani ocet, se kterým se v domácnosti jinak uklízí často.
Opatrnost se vyplatí i u neglazovaných dlaždic, jako je režná dlažba nebo neglazovaná kamenina, a stejně tak u leštěné jemné kameniny. Mastné zbytky čisticích prostředků na nich ulpívají víc než jinde, a proto tyto dlaždice vyžadují přípravky určené přímo pro daný typ dlažby. Aviváž do vody na ně raději nepřidávejte. U dřevěných podlah pak platí, že čím méně vody, tím lépe. Kdo si není jistý, z čeho jeho podlaha je, ať roztok nejdřív otestuje někde v rohu, kde případná skvrna nebude vidět.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Podlaha Trik s aviváží Na co dát pozor Glazovaná keramická dlažba, lino, vinyl, PVC osvědčuje se jedna polévková lžíce na plný kbelík, přebytek i časté opakování zanechají vrstvu, která lepí a klouže, proto podlahu občas umyjte jen čistou vodou Mramor a další přírodní kámen nehodí se jen prostředky vyvinuté přímo pro kámen, žádné univerzální čističe z drogerie ani ocet Neglazovaná dlažba a leštěná jemná kamenina raději ne mastné zbytky prostředků na nich ulpívají víc než jinde, patří na ně přípravky pro daný typ dlažby Podlaha z neznámého materiálu nejdřív vyzkoušet roztok otestujte v rohu, kde případná skvrna nebude vidět
Zdroje: https://www.hornbach.cz/navody/jak-vycistit-dlazbu/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/podlaha-vytirani-uklid.html, https://bydleni.instory.cz/858-i-obycejne-vytirani-podlahy-je-veda.html, https://www.tvguru.cz/zarive-leskla-podlaha-bez-drahych-prostredku-tady-je-navod/, https://www.rohlik.cz/1308619-vileda-ultramax-mop-nahrada, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/myti-podlah-avivazi/