1 plechovka cizrny, pár běžných surovin a za 10 minut je hotovo. Tahle pomazánka zachrání každou návštěvu i rychlou svačinu

Pokud vám záleží na tom, co jíte, a hledáte svačinu, která nejen dobře chutná, ale také zasytí, vyzkoušejte domácí sytou cizrnovou pomazánku. Hodí se na ráno, kdy nestíháte snídat, do krabičky do práce i na odpoledne, když vás přepadne hlad. Cizrna dodá rostlinné bílkoviny a vlákninu, řecký jogurt pomazánku zjemní a čerstvá okurka s citronovou šťávou jí propůjčí příjemnou svěžest.
Základem receptu je cizrna, která má v kuchyních Blízkého východu a Středomoří dlouhou tradici. Používá se do polévek, salátů i pomazánek a díky své jemně oříškové chuti se dobře kombinuje se zeleninou, bylinkami a jogurtem. Nemusíte ji ani dlouze vařit. Sáhněte po sterilované cizrně, důkladně ji sceďte a během několika minut máte připravený základ, který stačí doplnit dalšími surovinami.
Na této pomazánce je příjemné spojení různých chutí a textur. Rozmačkaná cizrna vytvoří hutný základ, nastrouhané okurky přinesou svěžest a nakládané okurky lehce nakyslý tón. Kopr dodá typickou bylinkovou vůni a citronová šťáva všechny chutě příjemně oživí. Řecký jogurt směs zvláční, takže se bude dobře roztírat na pečivo. Cizrnu nemusíte rozmixovat úplně dohladka. Když ji jen rozmačkáte vidličkou nebo šťouchadlem na brambory, zůstane pomazánka příjemně rustikální.
Chcete-li připravit vydatnější snídani, podávejte pomazánku na teplých toustech se zapečeným sýrem. Na lehčí svačinu ji namažte na žitný chléb nebo ji podávejte s proužky čerstvé papriky a mrkve. Pokud dáváte přednost výraznější chuti, přidejte trochu česneku nebo pažitky. Pomazánku nechte před podáváním krátce odležet v lednici, aby se jednotlivé chutě propojily. Nastrouhané okurky před přidáním lehce vymačkejte, jinak by mohla být směs příliš řídká.
Cizrnu slijte, důkladně propláchněte studenou vodou a nechte okapat. Přesuňte ji do větší mísy a rozmačkejte šťouchadlem na brambory nebo vidličkou. Nemusíte ji zpracovat úplně najemno, protože drobné kousky dodají pomazánce příjemnou strukturu.
Červenou cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Papriku zbavte semeníku, opláchněte ji a nakrájejte na malé kostičky. Čerstvý kopr nasekejte najemno, aby se jeho vůně rovnoměrně rozložila v celé směsi.
Salátovou okurku omyjte a nastrouhejte nahrubo. Nakládané okurky nastrouhejte stejným způsobem a obě části zeleniny lehce vymačkejte, aby pomazánka nebyla příliš vodnatá. Připravené okurky přidejte k rozmačkané cizrně.
Do mísy přidejte nakrájenou cibuli, papriku a nasekaný kopr. Přilijte šťávu z 1/2 citronu a vmíchejte řecký jogurt. Vše důkladně promíchejte, aby se suroviny spojily a vznikla rovnoměrná směs.
Pomazánku osolte, opepřete a znovu promíchejte. Ochutnejte ji a podle potřeby přidejte trochu citronové šťávy nebo pepře. Mísu zakryjte a uložte na 10–15 minut do lednice, aby se chutě propojily.
Mezitím připravte sýrové tousty. Plátky chleba posypte nastrouhaným tvrdým sýrem a vložte do horkovzdušné fritézy předehřáté na 160–170 °C. Pečte přibližně 8 minut, dokud se sýr nerozpustí a povrch chleba nebude příjemně křupavý.
Hotové tousty nechte krátce zchladnout, aby se sýr při krájení příliš netahal. Cizrnovou pomazánku rozdělte na opečené tousty a ozdobte trochou čerstvého kopru.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová